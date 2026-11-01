Gabon : Geoffroy Foumboula conteste la légalité du port des tenues du PDG au Palais présidentiel

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L’audience accordée le 30 octobre 2026 par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, à une délégation du Parti démocratique gabonais (PDG) conduite par Blaise Louembé continue de susciter des réactions. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’acteur civique Geoffroy Foumboula Libeka Makosso remet en cause la conformité des tenues partisanes arborées par les membres de cette délégation avec la réglementation vestimentaire applicable aux administrations publiques. Il invoque notamment deux décrets relatifs aux tenues autorisées dans les services de l’État.

La controverse autour de la réception des responsables du PDG au Palais présidentiel prend désormais une dimension réglementaire. Alors que certains internautes justifient le port de vêtements aux couleurs du parti en le comparant aux tenues religieuses admises lors des audiences officielles, Geoffroy Foumboula Libeka Makosso conteste ce rapprochement. Pour l’acteur de la démocratie participative, l’accès à la Présidence de la République doit répondre aux prescriptions vestimentaires prévues par les textes, indépendamment de la qualité politique des visiteurs. Une interprétation qui soulève la question du champ d’application de ces dispositions aux délégations partisanes reçues dans le cadre d’audiences officielles.

Deux décrets invoqués pour contester les tenues partisanes

Dans son argumentation, Geoffroy Foumboula Libeka Makosso cite d’abord le décret n°0296/PR/MBCPFPRE du 30 juin 2010, présenté comme réglementant la tenue vestimentaire des agents publics et des usagers accédant aux administrations. Selon les dispositions qu’il rapporte, les hommes peuvent notamment porter un costume, une veste, un abacost, un boubou cérémonieux ou une saharienne, tandis que les femmes doivent adopter une robe, un ensemble tailleur ou une tenue décente équivalente.

Il évoque ensuite le décret n°0215/PR du 30 avril 2026, qui aurait institué le port obligatoire de la tenue africaine chaque vendredi ouvrable pour les agents publics civils. Ce texte prévoirait plusieurs catégories de vêtements traditionnels, avec des exceptions pour les corps soumis à une réglementation vestimentaire spécifique. L’acteur civique en déduit que les tenues identifiant une formation politique ne bénéficient d’aucune dérogation comparable à celles applicables aux uniformes professionnels ou aux vêtements religieux.

Une comparaison avec les tenues religieuses rejetée

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso s’oppose particulièrement aux arguments consistant à assimiler les vêtements du PDG aux tenues portées par les responsables religieux lors de leurs visites dans les institutions publiques. Selon lui, cette comparaison repose sur une confusion entre des vêtements répondant à des usages ou prescriptions spécifiques et des tenues destinées à afficher une appartenance politique.

« La tenue d’un parti politique ne répond à aucune de ces dispositions et ne saurait de ce fait être assimilée aux tenues des religieux, des forces de défenses et sécurités », soutient-il. Cette affirmation constitue toutefois son interprétation des textes cités. Pour établir une éventuelle irrégularité, il resterait notamment à examiner leur rédaction intégrale, les catégories de personnes auxquelles ils s’appliquent et les règles particulières d’accès au Palais présidentiel.

La Présidence également mise en cause

L’acteur civique ne limite pas ses critiques aux responsables du PDG. Il estime que les services de la Présidence auraient également dû veiller au respect des règles vestimentaires applicables aux visiteurs. « Le PDG ne pouvait se rendre en tenue du parti au sein de l’administration Présidence de la République et l’administration Présidence de la République ne pouvait laisser le PDG accéder à l’institution Président de la République sous ce format », affirme-t-il.

Geoffroy Foumboula Libeka Makosso présente par ailleurs cette réception comme une situation inédite au regard de ses souvenirs des présidences d’Omar Bongo Ondimba et d’Ali Bongo Ondimba. Au-delà de cette appréciation historique, la controverse pose une question précise : les règles générales relatives à la tenue des usagers des administrations interdisent-elles effectivement le port de vêtements à caractère partisan lors d’une audience présidentielle ? Une clarification fondée sur les textes officiels permettrait de départager les interprétations et de déterminer si les critiques formulées reposent sur une interdiction juridique explicite.