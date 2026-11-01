PLF 2027 : le budget de la jeunesse et des Sports réduit de 24,4 %

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une diminution de 3,14 milliards de FCFA des crédits consacrés à la mission Jeunesse, sports et loisirs. Selon les données budgétaires précédemment examinées, cette enveloppe passerait de 12,84 milliards de FCFA dans la loi de finances rectificative 2026 à 9,70 milliards en 2027, soit une contraction de 24,4 %. Cette réduction intervient alors que le développement du sport national, l’entretien des infrastructures et l’encadrement de la jeunesse nécessitent des moyens réguliers. Elle soulève notamment la question des financements qui resteront disponibles pour les équipements de proximité, les fédérations sportives et les programmes destinés aux jeunes.

Au Gabon, la politique sportive ne se limite pas à la participation des équipes nationales aux compétitions internationales. Elle englobe également la formation des jeunes athlètes, le fonctionnement des fédérations, la promotion du sport scolaire et de proximité ainsi que l’entretien des infrastructures. À ces enjeux s’ajoutent les dispositifs d’encadrement et d’animation destinés à la jeunesse. Dans ce contexte, la baisse de près d’un quart des crédits de la mission Jeunesse, sports et loisirs appelle une analyse des arbitrages opérés dans le PLF 2027. Car si une diminution budgétaire ne signifie pas nécessairement l’abandon de projets, elle pose la question de la capacité des administrations concernées à maintenir leurs interventions.

Une baisse concentrée sur le fonctionnement, pas sur les rémunérations

La ventilation du PLF 2027 révèle que les dépenses de biens et services enregistreraient la principale diminution, passant de 4,29 milliards à 1,17 milliard de FCFA, soit 3,12 milliards de moins. Les transferts reculeraient de 3,46 à 2,92 milliards, tandis que les investissements diminueraient de 321,70 à 222,79 millions de FCFA. À l’inverse, les dépenses de personnel progresseraient de 4,77 à 5,39 milliards, soit une augmentation de 624 millions de FCFA.

Cette répartition montre que la contraction budgétaire porterait essentiellement sur les moyens de fonctionnement. Le programme Sports et loisirs bénéficierait néanmoins d’une légère hausse, passant de 8,45 à 8,88 milliards de FCFA. En son sein, les crédits de biens et services reculeraient fortement, de 4,04 milliards à 866,12 millions, alors que les dépenses de personnel progresseraient de 1,08 à 5,15 milliards. Les transferts diminueraient également de 568,39 millions, une évolution susceptible d’affecter les financements accordés à certains organismes, sans permettre d’identifier précisément les bénéficiaires concernés.

Jeunesse et vie associative : des crédits en augmentation

Contrairement à la tendance générale, le programme Jeunesse verrait son budget progresser de 416,55 à 566,36 millions de FCFA, soit près de 150 millions supplémentaires. Ses dépenses de fonctionnement augmenteraient de 166 à 200 millions, tandis que ses transferts passeraient de 179,66 à 212,81 millions. Les investissements resteraient toutefois inchangés à 70,89 millions de FCFA. Cette progression pourrait permettre de maintenir ou de renforcer certaines actions d’encadrement des jeunes, sous réserve des activités effectivement retenues.

Le programme Vie associative bénéficierait également d’une hausse, avec une enveloppe portée de 123,96 à 254,40 millions de FCFA. Par ailleurs, le programme Pilotage et soutien aux politiques de sports et de la culture, doté de 3,84 milliards en 2026, ne disposerait plus de crédits identifiés sous cette rubrique en 2027. Cette disparition comptable contribue fortement à expliquer la baisse globale de la mission. Elle ne signifie cependant pas nécessairement que toutes les activités correspondantes sont supprimées : certaines charges pourraient avoir été réaffectées à d’autres programmes.

Des équipements de proximité aux fédérations, quelles priorités ?

Les investissements du programme Sports et loisirs progresseraient de 50,81 à 151,90 millions de FCFA. Dans le détail, l’action Sport pour tous, sport de proximité bénéficierait de 1,71 milliard de FCFA, contre 1,28 milliard en 2026 pour ses investissements. Le sport amateur, d’élite et professionnel verrait également ses crédits d’investissement augmenter, de 1,17 à 1,71 milliard. Ces deux actions relèvent toutefois du programme Promotion du sport, inscrit dans une autre mission budgétaire. Leur prise en compte est nécessaire pour éviter de conclure, à partir de la seule mission Jeunesse, sports et loisirs, à une diminution généralisée de tous les moyens consacrés au sport.

Pour les fédérations sportives, les associations et les collectivités territoriales, la question centrale demeure celle de la répartition effective des ressources. Les tableaux du PLF 2027 ne permettent pas d’identifier les subventions individuelles, les infrastructures qui seront construites ou réhabilitées, ni les compétitions dont le financement sera assuré. Il faudra également clarifier les transferts éventuels entre missions et les modalités de soutien au sport de proximité. Car au-delà de la réduction de 24,4 % affichée pour cette mission, l’enjeu sera de déterminer les moyens réellement disponibles pour former les jeunes, entretenir les équipements et accompagner les sportifs gabonais.