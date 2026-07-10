Gabon : Snec et Frapes exigent le paiement des vacations sous peine de paralysie des examens 

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Pas de paiement des vacations des enseignants sans un audit exhaustif des bénéficiaires et des montants réellement dus. Telle était la condition fixée par le président de la République avant toute régularisation. Ce vendredi 10 juillet 2026, le Syndicat national des enseignants-chercheurs (SNEC) et la Force de Réflexion et d’Actions pour l’Enseignement Supérieur (FRAPES), section ENS, ont exprimé leur vive indignation à la suite des conclusions de cet audit, qu’ils jugent insatisfaisantes, dénonçant le « saucissonnage » de leurs vacations après audit.

Selon les responsables syndicaux, les résultats de l’audit présentent des montants qui ne correspondent en rien aux 75 % des vacations restant à verser aux enseignants-chercheurs. « Comment comprendre qu’un collègue qui a perçu 400 000 Fcfa de vacations comptant pour les 25% du mois d’octobre, se retrouve à 87 000 Fcfa pour le paiement des 75% restants ? », s’est interrogé Pr. Hilaire Ndzang Nyangone, Président du SNEC-ENS, dénonçant par ailleurs l’oubli de « tout un état de vacations à l’instar de l’état des stages ».

Rendez-vous le 14 juillet

Autre point de crispation, les fonds destinés au règlement de ces vacations ne seraient toujours pas disponibles au niveau de l’agence comptable, retardant davantage le paiement attendu par les bénéficiaires. Face à cette situation, les syndicats annoncent un durcissement de leur mouvement. Ils préviennent que les examens pourraient être paralysés si leurs revendications ne trouvent pas une issue favorable dans les prochains jours.

« Nous exigeons le paiement immédiat des maigres sommes décidées par les auditeurs d’ici mardi, auquel cas, nous nous réservons le droit de poser des actions à fort impact pour compromettre le déroulement des examens », a prévenu Pr. Hilaire Ndzang Nyangone. Le rendez-vous est désormais fixé au mardi 14 juillet prochain, date à laquelle les organisations syndicales comptent décider de la suite à donner à leur mouvement en cas de non satisfaction des revendications.