Gabon : Oligui Nguema dit «abandonner le protocole» pour entendre directement les populations

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, affirme faire de l’écoute directe des populations une méthode de gouvernance lors de ses déplacements à l’intérieur du pays. Dans un extrait diffusé par nos confrères de TV+ Afrique ce dimanche 30 août 2026, le chef de l’État explique s’affranchir volontairement du protocole pour aller au contact des citoyens et recueillir leur perception de la situation du pays. Une démarche qu’il présente comme un moyen d’accéder à une parole moins filtrée par les circuits administratifs et institutionnels.

« Regardez, dans tous mes déplacements, quand je me déplace, j’abandonne le protocole et je vais écouter la population. C’est pour connaître la vérité, savoir ce que la population pense réellement », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema. Prononcés le jour de la troisième Fête de la Libération, ces propos font écho à la place accordée par le président à l’écoute et à la responsabilité dans la conduite de l’action publique.

Aller au-delà des comptes rendus administratifs

En revendiquant cette proximité avec les populations, le chef de l’État laisse entendre que la remontée institutionnelle de l’information ne suffit pas toujours à restituer les réalités vécues sur le terrain. Sortir du protocole lui permettrait ainsi d’entendre directement les difficultés exprimées par les citoyens, sans passer exclusivement par les autorités administratives ou les responsables chargés de mettre en œuvre les politiques publiques.

Cette méthode peut également constituer un instrument d’évaluation de l’action gouvernementale. Entre les projets annoncés, leur niveau d’exécution et leur impact réel, la perception des populations demeure un indicateur important. Eau, électricité, routes, santé, éducation ou emploi sont autant de domaines où l’expérience quotidienne des usagers peut différer des résultats présentés dans les rapports officiels.

De l’écoute à la correction de l’action publique

Cette déclaration prend une dimension particulière au regard du discours prononcé à Makokou pour le 30 août. Brice Clotaire Oligui Nguema y a notamment affirmé : « J’exige de l’administration qu’elle écoute avant de décider, qu’elle explique avant de mettre en œuvre et qu’elle corrige lorsque la réalité le commande. » L’écoute revendiquée par le président apparaît ainsi comme une méthode qu’il entend également imposer à l’administration.

Reste toutefois l’étape déterminante : transformer la parole recueillie sur le terrain en décisions et en corrections mesurables. La proximité présidentielle ne peut, à elle seule, remplacer des mécanismes administratifs permanents capables de recueillir les préoccupations, d’en assurer le suivi et d’apporter des réponses.

Faire de la proximité une méthode de gouvernement

En affirmant vouloir « connaître la vérité » et savoir « ce que la population pense réellement », Brice Clotaire Oligui Nguema place finalement l’écoute citoyenne parmi les outils d’appréciation de l’action publique. Une orientation qui implique également que les remontées du terrain, y compris lorsqu’elles sont critiques, puissent parvenir jusqu’aux centres de décision.

Trois ans après le 30 août 2023, la question sera donc moins de savoir si le président va au contact des populations que de mesurer ce que deviennent les préoccupations recueillies lors de ces échanges. Car, en matière de gouvernance de proximité, l’écoute ne prend véritablement son sens que lorsqu’elle débouche sur une réponse de l’État.