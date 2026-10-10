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Gabon : avec seulement 87 lits, le Centre national de santé mentale est saturé

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 10 octobre 2026 à 15h19min
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Un déficient mentale à Libreville © D.R.
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Au Gabon, le Centre national de santé mentale (CNSM), qui dispose d’une capacité d’accueil de 87 lits, est confronté à une saturation de ses infrastructures. Ce constat, présenté lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, révèle les difficultés persistantes de la prise en charge psychiatrique dans le pays. Face à cette situation, le gouvernement envisage un plan d’urgence de 1,605 milliard de FCFA sur six mois pour améliorer les conditions d’accueil et de soins des patients.

La prise en charge des troubles mentaux au Gabon se heurte à des contraintes structurelles importantes. Avec une capacité limitée à 87 lits, le Centre national de santé mentale apparaît aujourd’hui insuffisamment dimensionné pour répondre aux besoins auxquels il est confronté. Au-delà de la saturation, le gouvernement reconnaît la vétusté des infrastructures, le manque de personnel spécialisé ainsi que les difficultés d’approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux. Une situation qui interroge les moyens consacrés à la santé mentale.

Un établissement confronté à de multiples insuffisances

Selon le communiqué final du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, le CNSM souffre d’une saturation de ses capacités d’accueil, aggravée par le vieillissement de ses installations. Les insuffisances en ressources humaines et matérielles compliquent également la prise en charge des patients nécessitant un suivi psychiatrique.

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Cette situation soulève la question de l’accessibilité des soins spécialisés, notamment pour les familles confrontées à des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation. Le communiqué ne précise toutefois ni le nombre de patients actuellement pris en charge, ni les besoins supplémentaires en lits.

Un plan d’urgence évalué à 1,605 milliard de FCFA

Pour répondre à ces difficultés, le gouvernement prévoit un plan de redressement d’urgence estimé à 1,605 milliard de FCFA, à déployer sur six mois. Celui-ci doit notamment permettre la réhabilitation des infrastructures, le renforcement des effectifs, l’acquisition d’équipements et l’amélioration de la sécurité.

À plus long terme, les autorités envisagent également la construction d’un hôpital psychiatrique à Port-Gentil et le développement de centres de santé mentale dans les provinces. Ces projets demeurent toutefois au stade des perspectives annoncées, sans calendrier de réalisation détaillé dans le communiqué.

La santé mentale face au défi de l’accès aux soins

L’enjeu dépasse la seule réhabilitation du CNSM. Le développement d’une offre de soins psychiatriques accessible sur l’ensemble du territoire suppose des professionnels qualifiés, des médicaments disponibles et des structures capables d’assurer un suivi régulier des patients.

Reste désormais à connaître les modalités de financement et le calendrier effectif du plan d’urgence. Car si les 87 lits du CNSM illustrent les limites actuelles de l’accueil hospitalier, c’est bien la capacité du Gabon à construire un dispositif durable de prise en charge de la santé mentale qui est désormais en question.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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