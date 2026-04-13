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Santé mentale : mise en place des urgences psychiatriques au CNSM de Melen

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 15h40min
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Une vue du Centre de santé mentale de Melen © D.R.
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À l’heure où les troubles psychiques touchent de plus en plus de personnes, le Centre National de Santé Mentale (CNSM) rappelle l’importance de consulter et de se faire accompagner. C’est donc par le biais d’une communication rendue publique le 10 avril 2026 que la structure publique met en avant la disponibilité de ses équipes pour offrir écoute, suivi et prise en charge adaptée à tous les patients.

Soucieux de briser les tabous autour de la santé mentale, le CNSM propose un dispositif complet pour répondre aux besoins des populations. Lequel dispositif met en première ligne, les urgences psychiatriques qui sont assurées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des techniciens supérieurs en santé mentale. Ce service permet d’intervenir rapidement en cas de crise, évitant ainsi des complications souvent liées à une prise en charge tardive.

Une offre de soins diversifiée et accessible

Outre les urgences, l’établissement met à disposition plusieurs consultations spécialisées sur rendez-vous. Les patients peuvent ainsi bénéficier d’un suivi en psychiatrie, en psychologie et addictologie, mais aussi en médecine générale. Ces consultations sont assurées par des professionnels qualifiés, dans un cadre respectueux et bienveillant, favorisant la parole et la reconstruction des patients. Et se déroulent principalement en semaine, de lundi à vendredi entre 8h00 et 15h30, selon les spécialités. 

Cette organisation permet d’adapter la prise en charge en fonction des besoins spécifiques de chaque patient. Pour toute information ou prise de rendez-vous, le CNSM invite les usagers à contacter le 1324, un numéro dédié facilitant l’accès aux services. À travers ce dispositif, le Centre National de Santé Mentale entend rappeler que la santé mentale est une responsabilité collective. Consulter un spécialiste, parler de ses difficultés ou demander de l’aide ne doit plus être perçu comme une faiblesse, mais comme une démarche essentielle vers le mieux-être.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 15h40min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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