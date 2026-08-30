Gabon : Oligui Nguema débloque 55 milliards de FCFA pour renforcer l’offre de soins

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À l’occasion de la troisième édition de la Fête de la Libération, célébrée ce 30 août 2026 à Makokou, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé une enveloppe globale de 55 milliards de FCFA en faveur du secteur de la santé. Dans le détail, 44 milliards seront consacrés au renforcement du plateau technique national, 6 milliards à la réouverture des restaurants au sein des structures hospitalières et 5 milliards supplémentaires aux prestations de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Un effort financier auquel le chef de l’État entend désormais associer une exigence accrue de qualité et de transparence.

Dans son discours prononcé dans la capitale de l’Ogooué-Ivindo, Brice Clotaire Oligui Nguema a placé l’amélioration de l’offre sanitaire parmi les manifestations concrètes attendues de la Libération. Après avoir rendu hommage aux médecins, infirmiers, sages-femmes, techniciens et personnels administratifs qui travaillent parfois « dans des conditions difficiles », le président de la République a reconnu la nécessité d’améliorer leurs conditions de travail tout en renforçant les capacités des établissements sanitaires.

44 milliards pour renforcer le plateau technique

La principale enveloppe annoncée concerne le plateau technique national. « J’ai décidé d’apporter un appui exceptionnel au secteur de la santé en investissant 44 milliards de FCFA dans le renforcement du plateau technique national », a déclaré Brice Clotaire Oligui Nguema. L’objectif affiché est d’améliorer les capacités de prise en charge dans les établissements sanitaires.

À ces investissements s’ajoutent 6 milliards de FCFA destinés à la réouverture des restaurants au sein des structures hospitalières. Une mesure qui touche directement aux conditions d’accueil et de prise en charge des malades, mais également au fonctionnement quotidien des établissements concernés.

5 milliards supplémentaires pour la CNAMGS

Le chef de l’État a également annoncé « une enveloppe supplémentaire de 5 milliards de FCFA destinée aux prestations de la CNAMGS ». Au total, les trois annonces représentent ainsi 55 milliards de FCFA d’engagements supplémentaires en faveur de la santé, secteur que le président présente comme une « priorité absolue » de son action.

Mais l’effort budgétaire sera assorti d’une contrepartie. « Aussi, en retour, j’attends de vous une meilleure qualité de service », a prévenu Brice Clotaire Oligui Nguema à l’endroit des personnels et responsables du secteur. Une exigence qui place désormais la question de la performance des établissements au même niveau que celle des moyens qui leur sont accordés.

Chaque franc hospitalier devra être retracé

Le président de la République a enfin insisté sur la gouvernance financière des structures sanitaires. « Chaque franc généré par un établissement de santé doit être retracé et employé avec rigueur », a-t-il indiqué, avec pour objectif affiché de prévenir les irrégularités et de « replacer le malade au centre de toutes nos actions ».

Dans cette logique, le gouvernement a été instruit d’engager une réflexion sur l’harmonisation des quotes-parts issues des recettes propres générées par les structures hospitalières civiles et militaires. Après l’annonce des 55 milliards de FCFA, le véritable indicateur sera désormais leur traduction dans les hôpitaux : équipements effectivement disponibles, prestations CNAMGS assurées, restauration rétablie et, surtout, amélioration mesurable de la prise en charge des patients.