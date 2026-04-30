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Gabon : le 44e anniversaire de décès de Georges Damas Aleka célébré du 2 au 8 mai 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 17h08min
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Photo de famille au terme de la présentation de la famille de Georges Damas Aleka © D.R.
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Les descendants de Georges Damas Aleka ont, à la faveur d’une conférence de presse tenue ce jeudi 30 avril 2026, annoncé une semaine de commémoration du 44e anniversaire de la disparition de l’illustre personnage du 2 au 8 mai à Libreville. Un devoir de mémoire et de transmission que la famille du défunt a tenu à présenter à travers l’ouvrage intitulé « Dans un ciel de concorde: Georges Damas Aleka : un homme dans l’histoire du Gabon » qui sortira à l’issue de la semaine. 

« Cet ouvrage participe pleinement à l’effort de transmission de notre patrimoine culturel et historique en mettant en lumière le parcours et l’héritage d’un hologramme qui a contribué à la construction de notre nation.» a souligné Claude Damas Ozimo, descendant de Damas Aleka. Durant une semaine, melodie culture et transmission seront au cœur du 44e anniversaire Georges Damas Aleka décédé le 4 mai 1982. Celle-ci se soldera par une séance de vernissage ouverte au public et qui réunira de nombreuses personnalités gabonaises. 

Une façon de pérenniser la présence de Georges Damas Aleka 

L’événement s’est tenu en présence de Claude Damas Ozimo, Yveline Damas, enfants du défunt, du président de l’assemblée nationale, et du secrétaire général du ministère de la culture. «La mémoire ne se construit pas seule,elle se construit ensemble.» a rappelé le patriarche de la famille. C’est dans ce sens que cette biographie de Georges Damas Aleka, sera une immersion dans la vie privée et artistique du disparu. Poète, écrivain, artiste, époux, père de famille, Georges Damas Aleka a su de son vivant toucher au plus profond les âmes qui l’ont entourées. 

Présent à cette conférence de presse, le président de l’assemblée nationale a rappelé l’importance de cette initiative. «Ce moment est important dans la vie de notre pays car nous devons considérer à travers cette œuvre et activités connexes que nous sommes dans un moment de partage de l’histoire de notre pays.» a déclaré Régis Onanga Ndiaye. En outre, la descendante du disparu a tenu à éclaircir les zones d’ombres autour de la paternité de l’hymne national La Concorde. Claude Damas Ozimo a indiqué que « nous ne souhaitons pas nous attarder sur ces propos. S’ils ont des preuves pour contredire l’assemblée nationale de cette époque qu’ils les apportent.». 

Seul un souvenir chaleureux reste dans leur cœur. «Nous retenons de notre père que ce fut un homme discret, modeste, qui n’a jamais été imbu de sa personne et c’était aussi un homme d’engagement» a conclu Azimo Aleka. Les amoureux d’histoire sont invités à prendre part à cette semaine commémorative de la mémoire de Damas Aleka, du 02 au 08 mai prochain. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 17h08min
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