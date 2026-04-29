Libreville : ces aliments étalés à même le sol, un danger pour le consommateur !

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L’hygiène alimentaire est une problématique silencieuse mais grandissante dans les marchés de la capitale. Étalés à même le sol par les commerçants, ces produits deviennent rapidement impropres à la consommation même s’ils sont nettoyés avant toute consommation. Une situation qui interroge sur l’hygiène alimentaire et la sécurité sanitaire des consommateurs dans les marchés.

Poisson, viande fraîche, légumes, fruits et autres denrées de consommation courante sont désormais exposés directement sur des surfaces poussiéreuses, humides et sans protection adéquate. Dans les marchés de la Peyrie, de Venez-voir, du PK12 ou encore à l’échangeur d’Awendjé, la scène est la même. Les produits restent accessibles à la clientèle, mais ils sont aussi exposés aux saletés, aux mouches, à la chaleur et aux manipulations répétées. Un mode de présentation des aliments traduit un manque de rigueur dans le respect des normes d’hygiène.

Des pratiques qui exposent les populations à des risques sanitaires

Cette situation favorise la contamination des denrées et augmente les risques d’intoxication alimentaire. D’ailleurs, nombreux sont ces citoyens qui sortent de consultation avec comme résultat la fièvre typhoïde. Les aliments exposés au sol peuvent facilement être souillés par la poussière, les eaux usées, les insectes ou encore les passages fréquents des clients. À cela s’ajoute l’absence, dans certains points de vente, de tables, de rayonnages ou de dispositifs de conservation adaptés.

Concrètement, lorsqu’il pleut les eaux dégoulinant éclaboussent ces produits qui ne sont pas suffisamment nettoyés par la suite voilez retirés du marchés. À Venez-voir, le constat est tel que les piétons, les aliments, les eaux stagnantes et les poubelles ne font qu’un. Mais dans la contrainte, les populations n’ont d’autres choix que d’acheter. Car après tout,il faut manger pour vivre. Mais doit-on vivre avec des maladies évitables ?

Pour venir à bout, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) et les services municipaux pourraient s’unir pour mener des opérations de contrôle et rappeler aux commerçants les règles élémentaires de salubrité. Au-delà des contrôles, les commerçants eux-mêmes sont invités à changer de pratiques. Car la protection des denrées, l’utilisation de supports appropriés et le respect des règles d’hygiène constituent des gestes simples, mais essentiels.