Gabon-Niger : Moucketou et J. Oyono titulaires, le 11 désormais connu !

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Sébastien Migné a dévoilé ce mardi 29 septembre 2026 le onze de départ du Gabon pour affronter les Menas du Niger au stade Rénovation de Franceville. Pour sa deuxième rencontre sur le banc, le sélectionneur des Panthères du Gabon a opté pour un 4-3-3 qui mise sur l’expérience et l’équilibre avec deux changements uniquement par rapport à Rabat.

Dans les buts, Jean-Noël Amonome aura la responsabilité de sécuriser la dernière ligne. Devant lui, la défense s’articule autour de Jérémy Oyono, Axel Moucketou, Michel Mboula et Jacques Ekomie, appelés à former un rideau solide face à des Nigériens réputés rugueux et disciplinés. Au milieu de terrain, André Poko, brassard de capitaine au bras, dirigera les opérations.

Pas de surprise dans l’animation offensive !

Le capitaine des Panthères du Gabon sera épaulé par Didier Ibrahim Ndong et Guelor Kanga. Un trio expérimenté censé apporter de l’impact dans les duels et de la justesse dans la relance. En attaque, Sébastien Migné confie les clés à Denis Bouanga, principal danger offensif de la sélection, entouré de Junior Effaghe et de Shavy Babicka. En manque de réussite à Rabat face à un Yassine Bounou des grands soirs, ces derniers devront être plus réalistes.

Ce trio devra faire parler sa vitesse et sa percussion pour déstabiliser la défense adverse. Le choix du technicien français traduit une volonté claire : contrôler le milieu, s’appuyer sur un bloc défensif compact et lancer rapidement les attaquants dès la récupération du ballon. Face à un adversaire qui ne lâche rien, la discipline collective sera déterminante.

Les Panthères espèrent s’appuyer sur le soutien de leur public pour signer un résultat positif. De son côté, le Niger, réputé pour sa combativité, entend bien créer la surprise et ne rien concéder. Le coup d’envoi sera donné dans la soirée, sous l’œil attentif de tout un pays qui attend de ses joueurs un engagement total. Composition du Gabon (4-3-3) : Amonome – J. Oyono, Moucketou, Mboula, Ekomie – Ndong, Kanga, Poko (c) – Effaghe, Bouanga, Babicka.