Élim/CAN 2027 : Gabon et Niger dos à dos (0-0) à la pause !

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Rien pour les yeux, tout pour l’attente ! Au terme d’une première période sans relief, les Panthères du Gabon et les Menas du Niger rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Dans une ambiance plutôt tiède, le choc comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027 n’a pas tenu toutes ses promesses.

Pourtant, les Panthères avaient affiché leurs intentions devant son public. Dès l’entame, les Gabonais ont pris le jeu à leur compte. Encouragées, elles ont multiplié les vagues offensives. Mais face à eux, les Nigériens ont dressé un mur. Bien en place, compacts et disciplinés, les Menas ont fermé les couloirs et étouffé chaque tentative gabonaise. Les velléités des locaux se sont brisées sur cette organisation défensive rigoureuse.

Les Panthères du Gabon engor trop timides !

Le seul fait marquant de cette première période est une coupure d’électricité, survenue aux alentours de la dizaine de minutes de jeu. Ce délestage a plongé la rencontre dans le noir et l’a stoppée net. Pendant vingt longues minutes, les acteurs ont dû patienter, le temps que les équipes de l’Office national du développement du sport (ONDS) rétablissent le courant. Un contretemps qui a coupé l’élan des deux formations et refroidi un peu plus une atmosphère déjà timide.

Sur le plan purement sportif, le constat est sévère. Offensives approximatives, dernières passes imprécises, déchets techniques à répétition. Le spectacle au stade Rénovation de Franceville a été pauvre, à mille lieues de l’enjeu. Les Panthères ont manqué de justesse dans le dernier geste, et les Nigériens, eux, se sont contentés de défendre leur bloc. Reste une seconde période à écrire. Les Panthères devront hausser le ton, accélérer le tempo et retrouver leur griffe pour faire sauter le verrou nigérien.