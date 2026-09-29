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Élim/CAN 2027 : Gabon et Niger dos à dos (0-0) à la pause !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 septembre 2026 à 21h05min
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Rien pour les yeux, tout pour l’attente ! Au terme d’une première période sans relief, les Panthères du Gabon et les Menas du Niger rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Dans une ambiance plutôt tiède, le choc comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027 n’a pas tenu toutes ses promesses.

Pourtant, les Panthères avaient affiché leurs intentions devant son public. Dès l’entame, les Gabonais ont pris le jeu à leur compte. Encouragées, elles ont multiplié les vagues offensives. Mais face à eux, les Nigériens ont dressé un mur. Bien en place, compacts et disciplinés, les Menas ont fermé les couloirs et étouffé chaque tentative gabonaise. Les velléités des locaux se sont brisées sur cette organisation défensive rigoureuse.

Les Panthères du Gabon engor trop timides !

Le seul fait marquant de cette première période est une coupure d’électricité, survenue aux alentours de la dizaine de minutes de jeu. Ce délestage a plongé la rencontre dans le noir et l’a stoppée net. Pendant vingt longues minutes, les acteurs ont dû patienter, le temps que les équipes de l’Office national du développement du sport (ONDS) rétablissent le courant. Un contretemps qui a coupé l’élan des deux formations et refroidi un peu plus une atmosphère déjà timide.

middle ban bien plus que du sport

Sur le plan purement sportif, le constat est sévère. Offensives approximatives, dernières passes imprécises, déchets techniques à répétition. Le spectacle au stade Rénovation de Franceville a été pauvre, à mille lieues de l’enjeu. Les Panthères ont manqué de justesse dans le dernier geste, et les Nigériens, eux, se sont contentés de défendre leur bloc. Reste une seconde période à écrire. Les Panthères devront hausser le ton, accélérer le tempo et retrouver leur griffe pour faire sauter le verrou nigérien.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 septembre 2026 à 21h05min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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