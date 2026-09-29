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Élim/CAN 2027 : victorieuses du Niger (2-0) les Panthères relancées !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 septembre 2026 à 22h14min
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De Gauche à droite, Mboula, Bouanga et Effaghe © D.R.
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Il fallait les trois points, les Panthères les ont pris. Pour le reste, on repassera. Dans un stade Rénovation de Franceville, le Gabon a arraché sa première victoire de ces éliminatoires de la CAN 2027 contre le Niger (2-0), grâce à Rody Junior Effaghe et Denis Bouanga, décisifs en seconde période, ce mardi 29 septembre 2026.

Dès l’entame, les hommes de Sébastien Migné ont pris les commandes avec les vagues offensives. Mais les Menas, regroupés en bloc bas, compacts et disciplinés, ont fermé les couloirs et étouffé toutes les initiatives des locaux. Beaucoup de possession, peu de danger. Les Gabonais se sont heurtés à un mur tout au long du premier acte.

Le Gabon de nouveau en course pour la CAN 2027 !

Le seul temps fort de la première période n’a rien eu de sportif. Vers la 10e minute, une coupure d’électricité a plongé le stade dans le noir et stoppé net la rencontre. Il a fallu vingt longues minutes aux équipes de l’ONDS pour rétablir le courant. Un contretemps qui a coupé l’élan des deux équipes et refroidi un peu plus l’ambiance. Le score à la pause est de 0-0.

middle ban bien plus que du sport

Au retour des vestiaires, Sébastien Migné a visiblement haussé le ton. La réaction a été immédiate. Sur un coup franc combiné entre Bouanga et Kanga, le ballon échoue dans les pieds de Michel Mboula. Le défenseur contrôle et centre dans l’axe. Seul devant le but, Rody Junior Effaghe ne tremble pas. Contrôle, frappe, et le portier nigérien est battu (1-0).

Malgré la montée en puissance de Daniel Sosah et de ses partenaires, le Niger n’a pas trouvé la faille. Le Gabon a tenu son avantage sans trembler. D’ailleurs, Denis Bouanga va aggraver la marque d’une frappe placée, le portier adverse était dans le vent. Grâce à ce succès, les Panthères remontent dans le groupe A, derrière l’ogre marocain, déjà auteur d’un 6 sur 6. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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