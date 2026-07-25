LFR 2026 : la pêche industrielle bénéficie d’un régime fiscal spécifique

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La Loi de finances rectificative (LFR) 2026, adoptée par le Sénat, ne se contente pas de renforcer les recettes fiscales de l’État. Elle met également en place des dispositifs destinés à accompagner des secteurs jugés stratégiques pour la diversification de l’économie. Parmi eux figure la pêche industrielle, qui bénéficie désormais d’un régime fiscal spécifique. À travers cette réforme, le gouvernement ambitionne de soutenir les investissements, d’encourager la transformation locale des produits halieutiques et de renforcer la compétitivité d’une filière encore largement sous-exploitée malgré l’importance des ressources maritimes du Gabon.

Alors que le pays dispose de plus de 800 kilomètres de façade maritime et d’une importante zone économique exclusive, les autorités veulent faire de l’économie bleue un véritable moteur de croissance. La réforme fiscale s’inscrit dans cette stratégie de valorisation des ressources nationales et de réduction de la dépendance aux importations de produits halieutiques.

Un régime fiscal adapté aux réalités du secteur

La LFR 2026 introduit des dispositions spécifiques applicables aux activités de pêche industrielle afin d’offrir un cadre fiscal mieux adapté aux contraintes de cette filière. En clarifiant le traitement de certaines opérations et en aménageant les règles fiscales applicables aux opérateurs du secteur, le gouvernement cherche à améliorer la visibilité des investisseurs et à renforcer l’attractivité de la filière.

Cette évolution répond aux préoccupations des professionnels, confrontés à des coûts d’exploitation élevés, à d’importants besoins d’investissement et à la nécessité de moderniser leurs équipements. En sécurisant le cadre fiscal, les pouvoirs publics espèrent favoriser le renouvellement des flottes, l’amélioration des infrastructures et le développement des capacités de transformation locale.

Un levier pour développer l’économie bleue

Au-delà des avantages accordés au secteur, cette réforme poursuit un objectif économique plus large : faire de la pêche industrielle un pilier de la diversification de l’économie gabonaise. En améliorant les conditions d’exploitation des entreprises, le gouvernement entend accroître la valeur ajoutée créée localement, développer les exportations de produits transformés et créer davantage d’emplois dans les activités de pêche, de conservation et de transformation.

Cette orientation s’inscrit dans la stratégie nationale de souveraineté alimentaire et de valorisation des ressources naturelles. Elle complète les autres mesures sectorielles prévues par la LFR 2026 en faveur de la production locale et de l’investissement privé.

Une réforme attendue par les investisseurs

Pour les opérateurs économiques, ce nouveau régime fiscal constitue un signal positif en faveur du développement de la filière halieutique. En offrant davantage de sécurité juridique et un environnement fiscal mieux adapté aux réalités du secteur, les autorités cherchent à attirer de nouveaux investissements et à renforcer la compétitivité des entreprises déjà implantées.

À travers cette réforme, le gouvernement confirme sa volonté de faire de la fiscalité un outil de politique économique. En accompagnant la pêche industrielle par des mesures spécifiques, la LFR 2026 traduit une ambition plus large : transformer les ressources maritimes du Gabon en un véritable levier de croissance, d’industrialisation et de création de valeur sur le territoire national.