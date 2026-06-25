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Gabon : 2 000 nouvelles salles de classe annoncées d’ici la fin du septennat par Oligui Nguema 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 juin 2026 à 11h02min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en visite de chantier dans l'Ogooué-Lolo © D.R.
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé la construction de 2 000 nouvelles salles de classe d’ici la fin de son mandat. Une ambition qui s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation du système éducatif gabonais, confronté depuis plusieurs années à la saturation des établissements, au déficit d’infrastructures et à une pression démographique croissante.

L’éducation figure parmi les secteurs auxquels les populations accordent une attention particulière. Chaque rentrée scolaire remet en lumière les mêmes difficultés : classes surchargées, insuffisance de salles de cours, manque d’équipements pédagogiques et capacité d’accueil limitée dans plusieurs établissements du pays. Face à cette situation, le chef de l’État a placé l’investissement dans les infrastructures scolaires au cœur de son action. Lors de son discours sur l’état de la Nation, il a annoncé qu’à l’horizon de son mandat, 2 000 nouvelles salles de classe seront construites sur l’ensemble du territoire national afin de répondre à la croissance des effectifs scolaires.

Réduire les effectifs pléthoriques dans les salles de cours

L’un des principaux objectifs de ce programme est de lutter contre la surcharge observée dans de nombreux établissements. Dans certaines écoles du Grand Libreville et des principales villes du pays, les effectifs dépassent parfois les capacités normales d’accueil, compliquant les conditions d’apprentissage et le travail des enseignants.

L’augmentation du nombre de salles de classe devrait permettre de mieux répartir les élèves, d’améliorer l’encadrement pédagogique et de créer un environnement plus favorable à la réussite scolaire. Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus globale de renforcer la qualité du système éducatif gabonais.

Un vaste chantier déjà engagé

Selon le président de la République, plusieurs actions ont déjà été entreprises depuis le début de la Transition. Il a notamment évoqué la construction de nouveaux établissements scolaires, la réhabilitation d’infrastructures existantes ainsi que le recrutement d’enseignants afin de répondre aux besoins croissants du secteur.

Ces investissements visent à accompagner la progression constante du nombre d’élèves tout en réduisant les disparités entre les différentes régions du pays. L’objectif affiché est que les infrastructures éducatives suivent le rythme des besoins de la population.

L’éducation comme moteur du développement

Au-delà des bâtiments, l’enjeu est avant tout humain. Pour l’exécutif, investir dans l’éducation revient à investir dans le capital humain et dans la compétitivité future du pays. Une école mieux équipée et plus accessible constitue un levier essentiel pour préparer les générations futures aux défis économiques et technologiques.

Toutefois, la réussite de ce programme dépendra également de la qualité des infrastructures construites, du recrutement d’enseignants qualifiés et de la disponibilité des équipements pédagogiques nécessaires. Car si les salles de classe constituent une condition indispensable, elles ne suffisent pas à elles seules à garantir l’amélioration des performances du système éducatif.

Avec l’annonce de 2 000 nouvelles salles de classe, Brice Clotaire Oligui Nguema fait de l’éducation l’un des marqueurs de son septennat. Reste désormais à transformer cette ambition en réalisations concrètes afin que les élèves gabonais puissent bénéficier d’un environnement d’apprentissage à la hauteur des attentes du pays.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 juin 2026 à 11h02min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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