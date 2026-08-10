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OCT : la modernisation au service de la compétitivité portuaire

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 10 août 2026 à 16h26min
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Photo de famille au terme de la présentation OCT © D.R.
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Le terminal à conteneurs du Port d’Owendo a connu une évolution dynamique dans le renouvellement des infrastructures maritimes nationales. En effet, lors d’une visite institutionnelle organisée ce jeudi 6 août, Owendo Container Terminal (OCT) a dévoilé ses nouveaux équipements de pointe. Une initiative qui cadre avec leur plan d’investissement conçu pour doper la compétitivité logistique du pays et accompagner l’essor du commerce extérieur.

À l’heure où le Gabon s’attèle à diversifier son économie en quittant de la dépendance au pétrole à d’autres secteurs tout aussi viables, la transformation industrielle en cours au Port d’Owendo arrive à point nommé. Si le renouvellement du parc technologique a été la manœuvre la plus parlante, l’opérateur n’a pas mis en marge la valorisation des compétences locales au cœur de sa démarche opérationnelle en intensifiant les recrutements, la formation continue et l’alternance.

OCT toujours poussé vers l’excellence !

Prenant la parole lors de ladite démonstration, Sandrine Wamy a martelé que « ces investissements traduisent notre volonté d’anticiper les besoins croissants du marché, d’améliorer continuellement la qualité de service offerte à nos clients et de contribuer activement à la compétitivité de la chaîne logistique gabonaise ». La Directrice générale d’OCT a souligné l’importance de l’ancrage territorial et du capital humain.

Une vue des nouveaux équipements OCT © D.R.

À ce propos, la première responsable d’OCT a rappelé que « la performance d’un terminal repose autant sur ses équipements que sur les femmes et les hommes qui les exploitent. C’est pourquoi ces investissements s’accompagnent d’un engagement fort en faveur de la formation, du développement des compétences et de l’emploi local. ». En réaction, l’Autorité Portuaire a indiqué que ce renforcement des capacités opérationnelles constitue un levier clé pour l’intégration du Gabon dans les flux d’échanges mondiaux.

« La modernisation continue des infrastructures et des équipements du terminal constitue un levier essentiel pour répondre aux exigences croissantes du commerce international », a déclaré Martin Boguikouma, Directeur Général de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG). Non sans mettre en exergue la portée de cette modernisation. « Ces investissements renforcent l’attractivité de notre place portuaire et participent à la dynamique de développement économique portée par notre pays. ». Par ce geste, OCT consolide son positionnement d’acteur de référence en Afrique Centrale.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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