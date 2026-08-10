Pointe Denis : mise en place de l’Office du tourisme par Pr. Marcelle Ibinga !

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Dans l’optique de structurer la politique touristique locale, le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa, Ministre du Tourisme Durable et de l’Artisanat, a présidé l’installation du Comité de direction du tout premier Office du Tourisme du Gabon. Une initiative mise en œuvre en marge du lancement des offres touristiques de la province de l’Estuaire pour la Caravane Touristique.

Devant un parterre d’hôteliers, restaurateurs, transporteurs, promoteurs touristiques et artisans, le Pr. Marcelle Ibinga épouse Itsitsa a rappelé que cette nouvelle institution vise à doter le pays d’un outil moderne.« Le développement du tourisme est une responsabilité collective. En fédérant les énergies des acteurs publics et privés, nous créons les conditions d’un secteur plus compétitif, plus attractif et plus durable », a-t-elle déclaré.

l’Office du tourisme, un outil de performance !

Le lancement des offres touristiques de l’Estuaire a par ailleurs mis en avant les atouts naturels, culturels et balnéaires de Pointe-Denis et des autres sites de la province. Portée par le Gouvernement, la Caravane Touristique ambitionne de dynamiser le tourisme intérieur et de renforcer l’attractivité des territoires auprès des opérateurs économiques. Notons que cette structure pilote va booster la coordination, la promotion et la valorisation de l’offre touristique nationale.

Par ailleurs, les échanges avec les professionnels du secteur ont notamment porté sur l’amélioration des infrastructures, la qualité des services et le renforcement de la promotion touristique, autant de leviers jugés essentiels pour rehausser l’expérience des visiteurs. Il va sans dire que les bases de cette nouvelle gouvernance optimale ont été posées. Les autorités entendent réellement faire du tourisme un véritable moteur de diversification économique et de création d’emplois.