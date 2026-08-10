Mercato : 5,2 milliards FCFA sur la table de la Juventus pour Xavier Mandza !

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Selon les informations de notre confrère L’Équipe, la Juventus Turin serait prête à dégainer une nouvelle offensive pour s’attacher les services de Xavier Junior Mandza Tsiendi. En effet, le board turinois ferait de la pépite gabonaise de 17 ans sa cible privilégiée au point de voir son offre de 3 millions grimper à 8 millions d’euros, soit environ 5,2 milliards de francs CFA.

Si aucune proposition officielle n’a encore atterri sur le bureau de la direction niçoise à l’heure où nous couchons ces lignes, il reste que l’intérêt turinois ne faiblit pas. Tout au contraire, la tendance confirme l’attrait exercé par le natif du club azuréen. Un engouement qui n’a rien d’anodin puisqu’en interne, les dirigeants du Gym considèrent Mandza comme le plus bel espoir sorti de leur centre de formation depuis plusieurs années.

Xavier Mandza, la future poule aux œufs d’or !

Avec une valorisation frôlant les 40 millions d’euros, Xavier Mandza, désormais lié aux Aiglons jusqu’en juin 2029, incarne un pari sur l’avenir que le club azuréen entend bien préserver. Selon des sources proches du club niçois, la position en interne serait sans ambiguïté. Hors de question de brader un talent perçu comme la pierre angulaire du projet sportif à moyen terme. Dans ce bras de fer naissant, la Juventus Turin devra muscler son offre.

Surtout que d’autres prétendants prestigieux dont Chelsea FC pourraient guetter dans le dossier. L’As Monaco qui jouit de la proximité entre les deux clubs et de l’avantage de la langue sillonnerait également. La vieille dame doit donc faire vite si elle espère faire plier une direction niçoise déterminée à conserver son joyau. L’écart entre la proposition annoncée et l’évaluation interne du club laisse présager de longues tractations avant qu’un éventuel accord ne voie le jour. Nous y reviendrons !