Gabon : six doctorants lancent leurs recherches avec le soutien de la France dans le cadre de One Forest Vision

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Six jeunes chercheurs gabonais ont officiellement lancé leurs travaux de thèse, ce 14 avril 2026, dans le cadre de l’initiative One Forest Vision, portée par la France. Une étape symbolique qui illustre la montée en puissance d’une nouvelle génération scientifique engagée sur les enjeux environnementaux majeurs.

C’est en présence de l’ambassadeur de France Fabrice Mauriès que Claude, Elie, Diel, Yann, Carmen et Victoria ont franchi une étape décisive de leur parcours académique. Leur entrée en doctorat s’inscrit dans une dynamique internationale visant à renforcer la recherche scientifique sur les écosystèmes forestiers du bassin du Congo.

Soutenue par la France, cette initiative ambitionne de structurer un réseau de chercheurs africains capables de produire des connaissances stratégiques sur la biodiversité et le climat.

Une nouvelle génération scientifique au cœur des enjeux environnementaux

À travers ce programme, ces doctorants incarnent « une nouvelle génération de scientifiques gabonais, ouverte sur le monde et pleinement engagée ». Leurs travaux portent sur des problématiques concrètes et sensibles, notamment le conflit homme-faune, la biodiversité forestière ou encore les flux de carbone.

Autant de thématiques qui s’inscrivent dans les priorités globales de lutte contre le changement climatique et de préservation des écosystèmes. L’initiative One Forest Vision apparaît ainsi comme un levier de valorisation du potentiel scientifique gabonais, dans un pays dont le capital naturel constitue un atout stratégique majeur.

Une coopération scientifique renforcée avec la France

À travers ce programme, la France réaffirme son engagement dans la recherche environnementale en Afrique centrale. « La France est fière de soutenir et de financer vos travaux de recherche », ont indiqué les représentants diplomatiques présents.

Ce partenariat traduit une volonté de co-construction scientifique, fondée sur le transfert de compétences et le financement de projets à fort impact.

La recherche, pilier de la souveraineté environnementale

Au-delà de la formation académique, ces travaux de thèse participent à une ambition plus large : renforcer la souveraineté scientifique du Gabon dans la gestion de ses ressources naturelles. Dans un contexte où les enjeux climatiques deviennent centraux, la production de données locales fiables constitue un levier stratégique pour orienter les politiques publiques.

À travers ces six doctorants, c’est donc une nouvelle dynamique qui se dessine : celle d’un Gabon qui investit dans la connaissance pour mieux protéger son patrimoine forestier et s’imposer comme un acteur clé de la gouvernance environnementale mondiale.