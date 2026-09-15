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Franceville : par jalousie elle incendie les studios de sa belle-famille !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 15 septembre 2026 à 9h26min
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Une vue Franceville © D.R.
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La nuit du dimanche 6 septembre 2026 a viré au cauchemar au Quartier-Central à Franceville, Chef-lieu de la Province du Haut-Ogooué. Vers 22 heures, un incendie d’une violence inouïe a dévoré plusieurs studios d’habitation. La Police judiciaire de la localité serait à la traque d’Ericka O.K., 37 ans, accusée d’avoir commis l’irréparable par pure vengeance passionnelle, rapporte L’Union.

Tout aurait basculé quelques heures plus tôt lors d’une altercation arrosée dans un débit de boissons. Éméchée et folle de rage, la trentenaire aurait proféré d’un ton menaçant des reproches à son concubin. Ne le trouvant pas à son retour, elle aurait commis l’impensable. Mettre le feu aux logements appartenant à sa belle-famille. En quelques minutes, les flammes ont ravagé le bâtiment alors que les occupants dormaient. 

Une pyromane ou une criminelle passionnelle qui s’ignore ?

Alertés d’urgence, les sapeurs-pompiers n’ont pu sauver les lieux. Le bien appartenait à une personne en situation de handicap et à sa sœur, dame Ortance Letouta. Cet investissement constituait leur unique source de revenus. En une nuit, ce patrimoine est parti en fumée. Les propriétaires et leurs proches se retrouvent sans ressources ni abri.Ce drame rejoint une longue liste des faits dits d’incendies criminels nés d’accès de colère ou de crises de jalousie toxiques. 

middle ban bien plus que du sport

Dernièrement à Oyem, une compatriote avait mis en branle le même mode opératoire pour se venger de son compagnon qui lui aurait « brisé le cœur ». Au Gabon, la combinaison de l’alcool et du ressentiment affectif transforme un différend conjugal en catastrophe sociale. Pour une querelle d’un soir, des vies d’innocents sont détruites. Vivement une prise de conscience collective face aux dérives incontrôlées de la passion et de la rancœur. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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