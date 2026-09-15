Gabon : la dette publique officiellement arrêtée à 9 524 milliards de FCFA

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Dans un souci de traçabilité et de sincérité budgétaire, le Gouvernement a officiellement dévoilé les conclusions de l’audit relatif à la dette et aux passifs exigibles de l’État au 31 décembre 2025. Lancée le 17 juin 2026 sous la houlette d’un comité dédié créés par l’arrêté n°077/MEFDPLVC du 27 avril 2026, cette opération d’envergure visait à cartographier avec précision les engagements financiers du pays. Selon le site Direct Infos Gabon, la démarche s’est appuyée sur les standards internationaux les plus rigoureux, notamment le Manuel de statistiques de finances publiques 2014 et le Guide du FMI dédié aux statistiques de la dette du secteur public.

Les investigations menées par les experts ont permis de corriger les estimations initiales pour établir une situation consolidée fiable. Alors que le stock de dette était évalué à près de 11 700 milliards de FCFA au démarrage des travaux, le bilan final arrêté par le Comité fixe le stock consolidé de référence à 9 524,643 milliards de FCFA.

Cette réévaluation significative ramène le ratio indicatif d’endettement à 68,91 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Calculé sur la base d’une première estimation du PIB nominal 2025 établie à 13 822 milliards de FCFA, issue de l’arrimage aux résultats validés du rebasage de 2022, ce chiffre repositionne la dette nationale juste en dessous du plafond communautaire fixé à 70 % par la CEMAC.

Un document transmis au FMI pour refonder la stratégie budgétaire

Accueillis comme une étape décisive pour la crédibilité financière du pays, les résultats de ce rapport ont immédiatement été transmis au Fonds Monétaire International (FMI). Cette publication transparente servira désormais de socle aux discussions stratégiques avec l’ensemble des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers.

Le document doit en outre guider la feuille de route gouvernementale pour l’apurement progressif des passifs exigibles, le déploiement d’une politique d’endettement soutenable et la mise en place de mécanismes anti-crise capables de prévenir l’accumulation de nouveaux arriérés de paiement.

La transparence comme boussole de la gestion publique

À travers cette restitution publique, le ministère des Finances a réaffirmé la détermination des autorités à restaurer l’orthodoxie financière. « Le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la transparence des finances publiques, de la sincérité de l’information financière et d’une gestion de la dette compatible avec les capacités budgétaires et les contraintes de trésorerie de l’État », a ainsi précisé l’institution ministérielle.

Cette opération de clarification constitue un signal fort envoyé aux marchés et aux investisseurs. En faisant la lumière sur ses engagements réels, l’État gabonais entend restaurer la confiance, assainir le climat des affaires et garantir la soutenabilité de sa trajectoire économique à long terme.