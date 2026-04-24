Mouila : Augustin Emane déclenche une enquête après un scandale impliquant des gardes pénitentiaires

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Le mercredi 22 avril 2026 à Mouila, le ministre de la Justice Augustin Emane a ordonné une enquête conjointe après l’interpellation de trois agents pénitentiaires impliqués dans une affaire de vol de chanvre indien au sein du palais de justice. Une décision qui intervient dans un climat de fortes tensions entre magistrats, OPJ et administration pénitentiaire.

Le fonctionnement de la chaîne pénale gabonaise se retrouve une nouvelle fois sous tension. À Mouila, capitale provinciale de la Ngounié, une affaire impliquant des agents de la Sécurité pénitentiaire a mis à nu des dysfonctionnements préoccupants au sein de l’appareil judiciaire. Face à la gravité des faits et à la crispation entre corps judiciaires, le ministre de la Justice a choisi d’intervenir personnellement.

Une affaire qui expose les failles du système judiciaire

En déplacement dans la localité le 22 avril, Augustin Emane a pris la mesure d’une situation devenue explosive, marquée par une perte de confiance entre magistrats, officiers de police judiciaire et agents pénitentiaires. Au cœur de la crise : l’interpellation et la mise en examen de trois agents accusés de vol de produits prohibés au sein même du palais de justice.

Les faits, particulièrement sensibles, interrogent sur le niveau de contrôle et de discipline au sein des services judiciaires et pénitentiaires. Que des produits prohibés, en l’occurrence du chanvre indien, puissent être détournés dans un espace censé incarner l’autorité de la loi, révèle des défaillances profondes. Réuni pendant plusieurs heures à la Cour d’appel judiciaire de Mouila, le Garde des Sceaux n’a pas minimisé la situation. Il a rappelé avec fermeté l’exigence d’intégrité qui doit prévaloir au sein de la chaîne pénale, appelant à un strict respect des règles déontologiques.

Rétablir l’autorité de l’État et la crédibilité de la justice

Dans la foulée, il a instruit l’ouverture d’une enquête conjointe entre l’Inspection générale des services judiciaires et celle de la Sécurité pénitentiaire, avec un objectif clair : établir les responsabilités sans complaisance. Au-delà du cas individuel des agents mis en cause, cette affaire met en lumière une problématique plus large : celle de la cohésion entre les différents acteurs de la justice. Les tensions observées traduisent un dysfonctionnement structurel qui fragilise l’efficacité de l’action judiciaire.

Conscient des enjeux, Augustin Emane a multiplié les échanges avec les autorités locales, notamment le gouverneur Francis Oyinamono, ainsi qu’avec les magistrats, greffiers et responsables des juridictions. Il s’est également rendu à la maison d’arrêt pour rencontrer les agents pénitentiaires, en présence du général Jean-Germain Effayong Onong.

La participation d’une délégation de la Gendarmerie nationale venue de Libreville souligne la volonté des autorités de reprendre le contrôle d’une situation jugée préoccupante.

Une exigence de résultats face à une crise de confiance

Dans un contexte où la crédibilité de l’institution judiciaire est régulièrement questionnée, cette intervention du ministre apparaît comme un test de fermeté pour l’État. L’enquête annoncée devra non seulement établir les responsabilités, mais aussi restaurer la confiance dans le fonctionnement de la justice.

Car au-delà des sanctions éventuelles, l’enjeu est désormais clair : réaffirmer l’autorité de la loi au sein même des institutions chargées de la faire respecter. À Mouila, plus qu’un incident isolé, c’est une alerte sur l’état de la chaîne pénale qui vient d’être lancée.