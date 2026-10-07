UNESCO : dans 2 pays sur 5, les enseignants gagnent moins que leurs pairs diplômés

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Dans deux pays sur cinq analysés, les enseignants gagnent moins que d’autres professionnels disposant d’un niveau de qualification équivalent. Révélé par de nouvelles données de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, cet écart de rémunération alimente directement la crise d’attractivité d’un secteur en proie à une pénurie sans précédent. L’agence onusienne appelle à une revalorisation matérielle et sociale urgente pour garantir l’avenir de la profession.

​Cet appel intervient alors que l’organisation célèbre le soixantième anniversaire de la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant. Ce document cadre historique fixe les principes fondamentaux pour que les enseignants bénéficient d’une reconnaissance professionnelle à part entière. Pourtant, le déficit de soutien et de considération matérielle continue de décourager les vocations et d’entraîner de fréquents départs prématurés au sein des établissements scolaires.

Retenir les talents, un défi capital d’ici 2030

Il faut dire que les besoins mondiaux demeurent colossaux. Actuellement, 107 millions d’enseignants exercent dans le monde. Et d’ici 2030, il faudra 50 millions supplémentaires pour assurer une éducation de qualité aux enfants, du préscolaire et au secondaire. Ainsi, il faudra un enseignant en plus pour deux en fonction aujourd’hui. Plus inquiétant encore, 58 % de ces besoins sont générés par les départs en cours de carrière. Recruter davantage ne suffira donc pas, il faut impérativement créer les conditions nécessaires pour donner aux personnels l’envie de rester dans le métier, indique les Nations Unies.

D’autant que les professeurs font aujourd’hui face à de profondes mutations sociétales et technologiques. Il s’agit de l’essor de l’intelligence artificielle, impacts du dérèglement climatique, impératifs d’inclusion, tensions liées aux migrations, gestion des conflits et suivi du bien-être des élèves. Sans un accompagnement renforcé et des salaires enfin décents, la profession continuera de se fragiliser. Comme le souligne l’UNESCO, consolider les systèmes éducatifs exige d’abord de valoriser les enseignants. Investir dans leur condition présente, c’est investir directement dans la jeunesse et les générations futures.