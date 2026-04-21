Avis de décès de Graig Axis Mounguengui Mounguengui

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Le Clan Djoungou, Descendants d’ITSIEMBOU MOULOUNGUI, MOULOMBA MOUKAGNI Félix etNDOMBI MAPAGA Honorine, MOULANGA MOULOMBA Mélanie et sœurs, MOUNGUENGUI Axis et frères, MOUNGUENGUI Paola et famille, ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances, le décès prématuré de leur petit-fils, fils, frère, neveu et oncle : MOUNGUENGUI MOUNGUENGUI Graig Axis survenu le mercredi 08 avril 2026.

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Vendredi 24 avril 2026 :

15h00 : Sortie du corps de la maison funéraire, exposition et veillée au domicile familial sis à Kinguélé (Route pavée).

Samedi 25 avril 2026 :

09h00 : Levée du corps au domicile.

10h00 : Inhumation au cimetière d’Igoumié (Owendo).

Retour des délégations et collation au domicile familial à Kinguélé (Route pavée).