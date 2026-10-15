Franceville : l’agence Fly Gabon cambriolée, près de 1,4 million de FCFA emportés

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L’agence provinciale de Fly Gabon, située dans le troisième arrondissement de Franceville, a été victime d’un cambriolage découvert le mardi 13 octobre 2026. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union dans son édition du jeudi 15 octobre, des individus non identifiés se seraient introduits dans les locaux de la compagnie aérienne et auraient emporté une somme estimée à 1 395 000 FCFA. Une plainte contre X a été déposée auprès de la Police judiciaire du Haut-Ogooué.

La capitale provinciale du Haut-Ogooué a été le théâtre d’un cambriolage visant une agence commerciale de la compagnie aérienne Fly Gabon. Les faits ont été découverts par les employés à leur arrivée sur leur lieu de travail, dans des circonstances qui restent à déterminer. Si le préjudice financier est désormais estimé, l’identité des auteurs et les conditions dans lesquelles ils ont accédé aux locaux demeurent inconnues.

Près de 1,4 million de FCFA dérobés dans les locaux

Selon les informations publiées par L’Union, sous la plume de Léa Daoud, les agents de l’agence provinciale de Fly Gabon, située à proximité de l’hôtel Masuku, ont découvert le cambriolage à l’ouverture de leurs bureaux, le mardi 13 octobre.

Le quotidien précise que « le préjudice financier est estimé à 1 395 000 francs ». À ce stade, aucune information ne permet de déterminer l’heure exacte de l’intrusion, le nombre de personnes impliquées ou les moyens utilisés pour accéder à l’établissement.

Une plainte déposée auprès de la Police judiciaire

À la suite de cette découverte, les employés se sont rendus à l’antenne provinciale de la Police judiciaire du Haut-Ogooué afin de déposer une plainte contre X. Cette démarche vise à permettre l’ouverture d’investigations pour identifier les auteurs présumés du cambriolage.

D’après L’Union, « les officiers de police judiciaire commis à la tâche se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage ». Les enquêteurs devront notamment examiner les conditions d’accès aux bureaux et rechercher d’éventuels indices susceptibles d’orienter leurs investigations.

La sécurisation des agences commerciales en question

Ce cambriolage remet en lumière la question de la protection des locaux professionnels abritant des activités commerciales et des mouvements de fonds. Les agences de transport, notamment aérien, peuvent être exposées à des risques liés à la conservation temporaire de recettes.

Toutefois, aucun élément rendu public ne permet, pour l’heure, d’établir une défaillance du dispositif de sécurité de l’agence concernée. Comme le souligne L’Union, « l’identité des auteurs de ce cambriolage demeure inconnue ». Les conclusions de l’enquête devront permettre de préciser les circonstances des faits et d’identifier les éventuelles responsabilités.