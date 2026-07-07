Gabon : l’affaire Freddy Koula renvoyée au 14 juillet devant la Cour de cassation

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La Cour de cassation examinera le 14 juillet 2026 le pourvoi introduit par la défense du journaliste et consultant sportif Freddy Koula Moussavou, condamné en appel pour injures publiques envers le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mounguengui. Au cœur du dossier, une question sensible : les propos poursuivis relèvent-ils du droit pénal commun ou du Code de la communication ?

Nouveau développement dans l’affaire opposant Freddy Koula Moussavou au président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Pierre Alain Mounguengui. Selon un avis d’audience émis par le greffe de la Cour de cassation, le dossier sera examiné le mardi 14 juillet 2026 à 11 heures, en audience de cabinet.

Cette audience portera sur le pourvoi formé par la défense du journaliste et consultant sportif, condamné en appel à six mois d’emprisonnement, dont trois mois ferme, ainsi qu’au paiement d’une amende et de dommages-intérêts pour injures publiques.

Le Code de la communication au cœur du débat

Pour les avocats de Freddy Koula Moussavou, l’enjeu dépasse la seule condamnation de leur client. Ils soutiennent que les propos incriminés ont été tenus dans l’exercice de ses fonctions de journaliste et de consultant sportif, lors d’un débat médiatique consacré à la gouvernance du football gabonais.

À ce titre, la défense estime que le dossier devrait relever du Code de la communication, qui dépénalise les délits de presse au Gabon, et non du droit pénal commun. Une position qui pourrait être au centre des échanges devant la haute juridiction.

Une affaire née d’une émission sportive

L’origine de cette procédure remonte à février 2025. Invité de l’émission Grand Sport sur Gabon 1ère, Freddy Koula Moussavou avait vivement critiqué la gestion de la Fégafoot, qualifiant notamment Pierre Alain Mounguengui de « piètre dirigeant sportif » et de « minable arbitre ».

Ces propos avaient entraîné des poursuites pour injures publiques. Après sa condamnation en appel, le journaliste a saisi la Cour de cassation, qui devra désormais dire si la procédure suivie et la qualification retenue sont conformes au droit. L’audience du 14 juillet sera donc particulièrement suivie, tant par les professionnels des médias que par les acteurs du football gabonais.