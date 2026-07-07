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Gabon : Le gouvernement précise les contours de la nouvelle taxe sur les vols internationaux

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 19h52min
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Le ministre des Transports Ulrich Manfoumbi Manfoumbi © D.R.
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Face à la vague de réactions provoquée par l’instauration d’une nouvelle contribution financière imposée aux voyageurs internationaux, le gouvernement a décidé de clarifier la situation. Le Ministre d’État, Ministre des Transports, de la Marine Marchande, chargé de la Logistique, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a publié, ce 06 juillet 2026, un communiqué explicatif afin de détailler les contours de cette mesure et d’apaiser les inquiétudes.

Cette contribution financière découle directement d’un accord signé le 21 mai dernier entre le ministère des Transports et la société Securiport LLC. L’objectif principal est de financer le déploiement du système API-PNR, un outil de pointe axé sur la collecte et l’analyse anticipée des données des passagers. Loin d’être une initiative isolée, ce projet répond scrupuleusement aux exigences de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Selon les termes du communiqué officiel, cette technologie permettra de « renforcer le contrôle des frontières aériennes et d’intensifier la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de stupéfiants ainsi que le terrorisme ».

Les vols domestiques totalement préservés

Pour rassurer les usagers locaux, les autorités ont tenu à apporter une précision de taille concernant le périmètre d’application de cette taxe. Le ministère stipule clairement que « cette contribution ne concerne pas les vols intérieurs et s’applique exclusivement aux passagers effectuant des déplacements internationaux »

Les liaisons interurbaines au Gabon restent donc inchangées, épargnant le pouvoir d’achat des citoyens voyageant à l’intérieur des frontières.

Vers une révision générale des taxes de transport

Conscient de l’impact potentiel sur le coût global du transport aérien, le gouvernement ne compte pas laisser les tarifs s’envoler de manière incontrôlée. Un groupe de travail interministériel a ainsi été mis sur pied. Sa mission ? Identifier et supprimer les taxes existantes qui n’apportent aucune valeur ajoutée concrète au secteur, « dans le but de ne pas alourdir davantage le prix du billet d’avion pour les usagers ».

À travers ce compromis entre sécurité stricte et préservation du portefeuille des voyageurs, le gouvernement réaffirme sa feuille de route. Cette modernisation s’inscrit dans la vision du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l’ambition ultime reste de doter le Gabon d’une aviation civile hautement sécurisée et parfaitement alignée sur les standards internationaux.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 juillet 2026 à 19h52min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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