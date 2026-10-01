PMUG : 30 millions de FCFA de cagnotte pour l’Arc de Triomphe en masse locale

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Le Pari Mutuel Urbain Gabonais (PMUG) annonce une cagnotte exceptionnelle de 30 millions de FCFA à l’occasion du Prix de l’Arc de Triomphe, prévu le dimanche 4 octobre 2026. Ce Quinté+ constituera l’un des premiers grands rendez-vous hippiques proposés depuis le basculement intégral de l’opérateur vers la masse locale, effectif depuis le 1er octobre.

Quelques jours après un gain de plus de 61 millions de FCFA remporté au Loto SuperJack, le PMUG mise donc sur l’un des événements majeurs du calendrier hippique mondial pour maintenir l’intérêt de ses joueurs. La cagnotte annoncée sera proposée dans les kiosques, agences et auprès des partenaires agréés de l’opérateur.

30 millions de FCFA pour l’Arc de Triomphe

Pour le PMUG, le Prix de l’Arc de Triomphe constitue surtout une occasion de donner une première visibilité importante à sa nouvelle organisation des paris hippiques. L’opérateur garantit ainsi une cagnotte de 30 millions de FCFA pour le Quinté+ organisé autour de cette prestigieuse course française.

Cette annonce intervient alors que le PMUG vient de tourner une page de son fonctionnement. Depuis le mercredi 30 septembre 2026, la Masse Commune Internationale (MCI) n’est en effet plus commercialisée au Gabon, conséquence de la fin du partenariat avec PMU France dans sa configuration antérieure. Depuis le jeudi 1er octobre, les paris hippiques du PMUG sont donc proposés exclusivement en masse locale.

Le premier grand test de la masse locale

Concrètement, cette nouvelle organisation signifie que les rapports et les gains sont désormais établis à partir des mises enregistrées au Gabon. Le Quinté+ demeure néanmoins proposé sur des courses hippiques françaises, tandis que le PMUG a annoncé le retour des cagnottes et Méga Cagnottes dans son offre locale.

L’opérateur avait notamment indiqué qu’à compter du 1er octobre, la cagnotte du Quinté+ démarrerait à un minimum de 10 millions de FCFA. Avec les 30 millions annoncés pour l’Arc de Triomphe, le PMUG relève donc sensiblement ce montant pour l’un des rendez-vous hippiques les plus suivis de l’année.

Une transition à confirmer auprès des turfistes

Au-delà du montant mis en jeu, le rendez-vous du 4 octobre aura valeur de premier test grandeur nature pour la nouvelle formule. Après plus de trois décennies de fonctionnement avec une offre adossée notamment à la Masse Commune Internationale, le PMUG doit désormais installer de nouvelles habitudes auprès des turfistes gabonais et démontrer l’attractivité de son modèle local.

La cagnotte de 30 millions de FCFA constitue à ce titre un argument destiné à accompagner cette transition. Pour le PMUG, l’enjeu sera désormais de maintenir durablement l’intérêt des parieurs dans un système où les mises et la redistribution des gains sont recentrées sur le marché gabonais.