Anthony Oyono : « En sélection il n’y a aucune place qui est garantie »

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À la veille de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN, Anthony Oyono a pris la parole ce lundi 28 septembre, aux côtés de Sébastien Migné, pour évoquer la cohabitation entre cadres et nouvelles têtes chez les Panthères. Le latéral droit de Frosinone a assuré que sous l’ère Migné, personne n’a de rente de situation.

« Dans un groupe, il y a des statuts, mais quand un nouveau coach se présente, il n’y a aucune place qui est garantie », a-t-il tranché, balayant l’idée d’un onze figé. Selon lui, la hiérarchie se construit d’abord à l’entraînement, où chacun doit faire ses preuves. Et le défenseur ne ferme pas la porte à coups de théâtre. « Il peut encore y avoir des surprises demain. »

Anthony Oyono est déjà un grand frère !

Interrogé sur une possible concurrence interne entre anciens et jeunes pousses, Anthony Oyono a salué l’arrivée du sang neuf, se disant « agréablement surpris » par la qualité du renouvellement. Le défenseur a particulièrement cité les frères Do Marcolino, qui lui ont fait bonne impression depuis leur intégration.

Le joueur de Frosinone a aussi abordé la question de l’avenir, sans détour. Plusieurs cadres du groupe, déjà largement rodés au niveau international, approchent d’un cap dans leur carrière. Pour lui, le temps est venu de préparer la relève : « Il faut penser à l’avenir. » Il estime que le sélectionneur s’emploiera à intégrer progressivement l’ensemble des éléments, sans brusquer les équilibres.

Reste à savoir si Sébastien Migné suivra cette logique de transition en douceur dès la prochaine sortie. Le technicien français, qui a placé la compétition interne au cœur de son projet, dévoilera ses choix dans les prochaines heures. Entre l’expérience des uns et la faim des autres, le staff dispose d’un vivier élargi, et d’une concurrence qui devrait tirer le collectif vers le haut.