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Évacuations sanitaires : le dispositif national se renforce avec 24/7 Assistance

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 17 avril 2026 à 10h48min
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Photo de famille signature de convention Cnamgs et 24/7 Assistance © D.R.
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Reçu le 15 avril 2026 à Libreville par la Directrice générale de la CNAMGS, le Pr Béatrice Yvette Nguema Edzang, le CEO de 24/7 Assistance, Maurice Pebadi Engandzas, a évoqué le renforcement du dispositif d’évacuation sanitaire. Au cœur des échanges : modernisation des outils, lancement d’une application dédiée et ouverture de négociations avec FLYGabon pour le transport des patients vers l’Afrique du Sud.

Dans un contexte où l’accès aux soins spécialisés demeure un défi structurel pour de nombreux patients gabonais, les autorités sanitaires et leurs partenaires entendent accélérer la transformation du dispositif d’évacuation médicale. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la rencontre entre la CNAMGS et 24/7 Assistance, acteur historique du secteur, engagé depuis plus d’une quinzaine d’années dans l’accompagnement et la prise en charge des cas d’évacuations sanitaires en Afrique du Sud et en Turquie depuis deux ans.

Un partenariat historique au service des patients

Les échanges entre le Pr Béatrice Yvette Nguema Edzang et Maurice Pebadi Engandzas, par ailleurs nouveau Consul Honoraire du Gabon à Johannesburg en Afrique du Sud, ont permis de revisiter les bases d’une coopération qualifiée de « dynamique », construite sur près de deux decennies. Un partenariat qui a contribué à structurer progressivement les mécanismes de gestion des évacuations sanitaires et faisant 24/7 Assistance, notre reference et fierté nationale.

Positionnée comme pionnière dans ce domaine, 24/7 Assistance a su s’imposer comme un maillon clé de la chaîne de prise en charge des patients nécessitant des soins spécialisés hors du territoire national. « La valeur d’une entreprise moderne réside dans sa capacité à s’adapter aux mutations socio-économiques et technologiques », a rappelé Maurice Pebadi Engandzas, soulignant la nécessité d’innover face aux nouveaux enjeux du secteur.

Vers une digitalisation et une optimisation du dispositif

Au-delà du bilan, les discussions ont porté sur des perspectives concrètes de modernisation du dispositif. Parmi les axes structurants évoqués figure le lancement imminent d’une application dédiée à la gestion des évacuations sanitaires, visant à améliorer la traçabilité, la réactivité et la coordination des opérations.

Cette digitalisation s’inscrit dans une volonté plus large de rationaliser les procédures, de réduire les délais de prise en charge et d’offrir une meilleure visibilité aux patients comme aux institutions. Elle répond également à un impératif d’efficacité dans un environnement marqué par une demande croissante de soins spécialisés à l’étranger.

FLYGabon en perspective pour structurer le transport médical


Autre annonce majeure : l’ouverture de discussions en vue d’un partenariat avec la compagnie nationale FLYGabon pour assurer le transport des patients vers l’Afrique du Sud. Une évolution stratégique qui pourrait renforcer la souveraineté logistique du Gabon en matière des évacuations sanitaires.

Si ces négociations aboutissent, elles permettraient d’intégrer un acteur national dans la chaîne de valeur, tout en optimisant les coûts et les délais de transfert. Une avancée qui traduirait la volonté des autorités de structurer un dispositif plus intégré, alliant expertise médicale, innovation technologique et maîtrise des moyens de transport.

À travers cette dynamique, le Gabon amorce ainsi une montée en gamme de son système des évacuations sanitaires, avec en ligne de mire un objectif clair : garantir aux patients un accès plus rapide, plus fiable et mieux coordonné aux soins spécialisés à l’international. Tout le mérite au nouveau Directeur Général de la CNAMGS, Pr Béatrice Yvette Nguema Edzang qui en a fait de cette vision la sienne.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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