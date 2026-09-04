Gabon : candidat au Conseil de l’UIT, Libreville veut peser sur les décisions qui façonnent le numérique mondial

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Le Gabon a officiellement présenté sa candidature au Conseil de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le 2 septembre 2026, à l’occasion du World Telecommunication/ICT Policy Forum 2026 (WTPF-26), organisé à Nassau, aux Bahamas. Portée par le ministre de l’Économie numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, Mark-Alexandre Doumba, cette candidature vise à renforcer la participation du pays aux grandes orientations internationales relatives aux télécommunications, aux infrastructures numériques, à l’innovation et à la réduction de la fracture numérique.

Pour Libreville, l’ambition affichée dépasse la recherche d’une représentation supplémentaire au sein d’une organisation internationale. Le gouvernement entend disposer d’un espace lui permettant de défendre plus directement les intérêts du Gabon dans un secteur devenu stratégique pour le développement économique, la modernisation de l’administration et l’accès des populations aux services numériques. « Le Gabon ne recherche pas un siège pour être simplement représenté. Le Gabon recherche un siège pour contribuer », a ainsi déclaré Mark-Alexandre Doumba lors de l’officialisation de cette candidature.

Peser davantage dans la gouvernance internationale du numérique

L’entrée du Gabon au Conseil de l’UIT lui permettrait de participer plus étroitement aux discussions qui structurent l’évolution mondiale des télécommunications. Connectivité, infrastructures, services numériques, compétences ou encore inclusion constituent autant de problématiques sur lesquelles les décisions internationales peuvent avoir des répercussions sur les politiques conduites à l’échelle nationale.

Cette candidature intervient alors que les autorités gabonaises ont placé la transformation numérique parmi les leviers de modernisation du pays. Le gouvernement met notamment en avant le développement de la fibre optique, la construction du Carrier Hotel, la digitalisation des services publics et le soutien à l’innovation. L’enjeu sera donc également de mettre en cohérence cette ambition diplomatique avec l’amélioration concrète de l’accès et de la qualité des services numériques au Gabon.

Porter également les priorités africaines

Libreville entend par ailleurs inscrire sa démarche dans une perspective continentale. Intelligence artificielle, cybersécurité, connectivité, technologies émergentes et réduction de la fracture numérique figurent parmi les grands sujets sur lesquels le Gabon souhaite apporter sa contribution aux discussions internationales.

« Le Gabon ne souhaite pas seulement être représenté. Il souhaite contribuer », a insisté Mark-Alexandre Doumba. Le ministre entend ainsi « faire entendre la voix du Gabon » et participer à la construction d’« un numérique qui crée davantage d’opportunités pour nos populations et pour l’Afrique ». Une ambition qui suppose également de défendre les contraintes particulières auxquelles restent confrontés plusieurs États africains en matière d’accès aux infrastructures et aux technologies.

Une élection attendue en novembre à Doha

La déclaration de candidature à Nassau ne constitue toutefois qu’une première étape. Le Gabon devra désormais obtenir les soutiens nécessaires lors de l’élection des membres du Conseil de l’UIT, annoncée à l’occasion de la Conférence de plénipotentiaires prévue à Doha, au Qatar, en novembre 2026.

Le résultat déterminera si Libreville parvient à convertir son ambition numérique en capacité d’influence au sein de l’organisation. Pour le Gabon, l’enjeu sera surtout de démontrer qu’une éventuelle présence au Conseil de l’UIT peut servir simultanément ses intérêts stratégiques, les priorités africaines et, à terme, l’amélioration de l’accès des populations gabonaises aux infrastructures et services numériques.