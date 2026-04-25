Gabon : Oligui Nguema invite la diaspora à la Cité de la Démocratie

Ecouter l'article

À l’occasion de l’inauguration prochaine de la Cité de la Démocratie, symbole de la Conférence nationale de 1990, le président Brice Clotaire Oligui Nguema prévoit d’inviter une trentaine de Gabonais de la diaspora, tous frais payés. Une initiative présentée comme un geste d’ouverture visant à confronter les perceptions extérieures à la réalité du pays.

Dans un contexte de recomposition politique et institutionnelle, le chef de l’État gabonais mise sur un geste fort à l’endroit de la diaspora. À la faveur de l’inauguration de la Cité de la Démocratie, lieu hautement symbolique du pluralisme politique au Gabon, une trentaine de compatriotes vivant à l’étranger seraient conviés à séjourner dans le pays, avec prise en charge complète.

Selon les éléments disponibles, cette initiative s’inscrit dans une volonté affichée de renouer le dialogue avec une diaspora souvent critique, en lui offrant un accès direct au terrain et aux transformations en cours.

Une invitation politique aux accents symboliques

À travers cette démarche, le président de la République semble vouloir envoyer un message clair : « Venez voir, et après vous commenterez de vous-mêmes la réalité gabonaise ». Une formule qui traduit une stratégie de communication reposant sur l’expérience directe plutôt que sur le discours institutionnel.

Le choix de la Cité de la Démocratie n’est pas anodin. Ce site, qui abrita en 1990 la Conférence nationale, incarne l’ouverture démocratique et la parole plurielle. En y conviant des membres de la diaspora, le pouvoir entend inscrire son action dans cette continuité historique.

Dans les cercles proches du dossier, cette initiative est perçue comme une tentative de réconciliation entre le pouvoir et des voix extérieures parfois critiques, dans un climat où la question de la crédibilité des institutions reste centrale.

Une délégation potentiellement plurielle, y compris critique

Parmi les profils évoqués, plusieurs figures de la diaspora seraient pressenties, à l’image d’Isaac Jhon, de la princesse de Souba, de Bernard Rekoula, Colette Reboucca, Thibaut Adjatys, Jonas Moulenda ou encore Tata Huguette. Si ces noms restent à confirmer officiellement, leur diversité pourrait refléter une volonté d’inclure des sensibilités variées.

Certaines de ces personnalités sont connues pour leurs positions critiques à l’égard des autorités. Leur présence éventuelle donnerait une portée particulière à l’initiative, en renforçant l’idée d’un dialogue sans filtre ni condition. Ce positionnement tranche avec les approches plus classiques, où les échanges avec la diaspora sont souvent encadrés ou limités à des profils institutionnels.

Entre opération de communication et test de crédibilité

Au-delà de sa dimension symbolique, cette invitation soulève des interrogations sur ses implications concrètes. S’agit-il d’une opération de communication destinée à améliorer l’image du pays à l’international, ou d’un véritable tournant dans la relation entre l’État et sa diaspora ?

Le pari semble reposer sur la confrontation entre discours et réalité. Routes, énergie, accès à l’eau, infrastructures : autant de chantiers que les invités seront amenés à observer et à évaluer. Reste que l’efficacité de cette démarche dépendra de la liberté réelle accordée aux participants, notamment dans leur capacité à s’exprimer sans contrainte à l’issue de leur séjour.

Un test grandeur nature pour la parole publique

En invitant des voix extérieures à « regarder, juger et témoigner », le pouvoir engage sa crédibilité dans un exercice de transparence rarement observé à cette échelle. Ce choix pourrait marquer une évolution dans la gestion de l’image du pays, en privilégiant le témoignage direct à la communication descendante.

Pour une diaspora souvent en quête de reconnaissance et d’écoute, cette initiative pourrait constituer une opportunité de réappropriation du débat national. À condition, toutefois, que cette ouverture s’inscrive dans la durée. Car au-delà du symbole, c’est bien la capacité du Gabon à instaurer un dialogue sincère et inclusif avec l’ensemble de ses citoyens, y compris ceux de l’extérieur, qui sera observée.