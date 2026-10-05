Entrepreneuriat : 24 jeunes défendent leur projets pour le programme Pitch For Impact

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La deuxième phase de présélection du concours « Pitch for Impact » s’est tenue le 03 octobre 2026 à l’Hôtel Boulevard d’Acaé de Libreville. À cette occasion, 24 jeunes porteurs de projets et étudiants en fin de cycle ont défendu leurs initiatives innovantes devant un jury de professionnels. Porté par l’ONG HOSEA en partenariat avec le Ministère du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des Jeunes, ce programme ambitieux vise à transformer le potentiel de la jeunesse gabonaise en entreprises structurées et créatrices de valeur.

Cette étape organisée dans la capitale fait suite à une première phase qui s’est déroulée le 19 septembre 2026 à Franceville. L’objectif majeur de cette démarche est de bâtir une passerelle solide entre l’univers universitaire, le secteur privé et les dispositifs publics d’appui à l’entrepreneuriat. En stimulant la culture d’entreprise, les initiateurs entendent permettre aux jeunes diplômés de ne plus se cantonner au statut de demandeurs d’emploi. L’ambition est d’en faire de véritables créateurs de richesse capables de concevoir des projets économiquement viables.

Un levier essentiel pour l’écosystème économique

Mais ce sera aussi d’offrir de nouvelles perspectives d’embauche sur le marché national. ​Plus qu’une simple compétition, Pitch for Impact s’affirme comme un cadre structuré d’accompagnement, de maturation et de renforcement des capacités. Pour garantir la pérennité de ces démarches, un appel fort est lancé aux entreprises privées installées au Gabon afin qu’elles s’impliquent activement auprès de cette génération émergente. Mentorat, incubation, financement, accompagnement technique ou intégration directe dans les chaînes de valeur et de sous-traitance constituent autant de leviers attendus.

Saluant cette initiative, la ministre de tutelle Zenaba Gninga Channing, a réaffirmé la volonté des d’agir en favorisant des entrepreneurs. « Nous devons créer les conditions permettant à leurs idées de devenir des entreprises, à leurs entreprises de créer des emplois et à leur réussite de contribuer au développement du Gabon. », a-t-elle déclaré. En combinant innovation, rigueur, persévérance et parfaite connaissance du marché, ces 24 candidats disposent désormais d’une opportunité concrète pour concrétiser leurs visions et dynamiser l’économie gabonaise.