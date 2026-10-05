POLITIQUE

Crise de gasoil : les agents du ministère du pétrole fustigent le manque d’anticipation de la tutelle

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 5 octobre 2026 à 15h31min
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Le ministère du Pétrole et Clotaire Kondja, ministre de tutelle en médaillon © D.R.
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La pénurie de carburants qui touche des points de distribution au Gabon ravive les interrogations sur la gestion de l’approvisionnement national. Après les tensions sur le gasoil, c’est désormais l’essence qui se fait rare dans plusieurs points de distribution, selon le collectif des agents du ministère du Pétrole. Cette situation intervient après plusieurs épisodes similaires en 2026. En janvier, une pénurie d’essence et de gaz butane avait affecté le Grand Libreville, dans un contexte de forte consommation et de difficultés logistiques. En août, l’approvisionnement en gaz butane avait encore été sous tension dans la capitale.

Dans une tribune, les membres du collectif des agents du ministère du Pétrole estiment que la répétition de ces difficultés pose la question de l’anticipation et du pilotage de la chaîne d’approvisionnement. « Cette nouvelle crise n’arrive pourtant pas dans un paysage vierge », soulignent-ils. Ils pointent la fragilité du raffinage national : la production de carburants de SOGARA a reculé de 15,2 % sur un an au premier trimestre 2026, en raison du vieillissement des équipements et de contraintes d’approvisionnement en brut. Selon eux, les perturbations extérieures ne suffisent pas à justifier les ruptures.

L’anticipation au cœur du débat

Les agents interrogent la capacité des autorités à prévenir les ruptures plutôt qu’à intervenir. « Si les mêmes tensions réapparaissent à plusieurs reprises au cours d’une même année, le problème n’est-il plus seulement conjoncturel mais également celui de l’anticipation et du pilotage de toute la chaîne d’approvisionnement ? », demandent-ils. La SGEPP rappelle qu’elle assure l’entreposage, mais ni la commercialisation ni la distribution directe. Elle attribue les tensions aux retards d’arrivée des navires, tout en estimant que les capacités permettent de satisfaire la demande. Elle reconnaît toutefois la nécessité d’augmenter le stockage.

La tribune appelle à examiner les stocks, les alertes, la programmation des importations, le raffinage et la coordination entre SOGARA, SGEPP, marketeurs et administration. Des investissements sont engagés, avec le centre emplisseur inauguré à Port-Gentil et un autre en cours à Moanda. Avant un potentiel remaniement, les signataires souhaitent une évaluation de l’aval pétrolier. Ils concluent « gouverner un secteur stratégique, ce n’est pas seulement réagir lorsque les stations sont à sec. C’est surtout avoir prévu ce qui pouvait les mettre à sec. »

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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