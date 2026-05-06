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ENS : ouverture du restaurant universitaire après 5 ans de fermeture

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 16h15min
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Après plus de cinq années de fermeture, le restaurant universitaire de l’École Normale Supérieure (ENS) a officiellement rouvert ses portes à l’initiative du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU). La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de la Directrice générale du CNOU, Cyrielle Zora Nzigou, entourée du personnel administratif, des agents du centre et de nombreux étudiants venus découvrir les nouvelles installations. Cette réouverture représente une étape importante dans la politique de réhabilitation des infrastructures universitaires engagée par le CNOU depuis plusieurs mois.

Le nouveau restaurant universitaire se veut moderne, fonctionnel et mieux adapté aux besoins de la communauté estudiantine. Les travaux de réaménagement ont permis de doter l’espace d’équipements rénovés et d’un cadre plus accueillant, destiné à offrir aux étudiants des conditions de restauration plus satisfaisantes. Pour les responsables du CNOU, cette initiative vise non seulement à améliorer l’accès à une alimentation de qualité, mais également à renforcer les conditions de vie et d’apprentissage au sein de l’ENS. Les étudiants présents lors de l’inauguration ont salué cette réouverture, longtemps attendue après plusieurs années d’interruption des services.

Un soulagement pour la communauté estudiantine

L’ouverture du restaurant a suscité un réel enthousiasme parmi les étudiants, nombreux à exprimer leur satisfaction face au retour de ce service essentiel. Plusieurs d’entre eux ont souligné les difficultés rencontrées durant les années de fermeture, notamment en matière de restauration et de dépenses quotidiennes. La reprise des activités du restaurant universitaire apparaît ainsi comme une réponse concrète aux préoccupations des étudiants, qui voient progressivement se matérialiser les efforts entrepris par le CNOU pour améliorer leur environnement de vie. Cette mobilisation témoigne également de l’importance des œuvres universitaires dans le parcours académique des apprenants.

Le Centre National des Œuvres Universitaires réaffirme sa volonté de mettre en place un cadre favorable aux études, au bien-être et à l’épanouissement des étudiants. Les responsables du CNOU ont indiqué que d’autres projets de réhabilitation et de modernisation des infrastructures universitaires devraient suivre afin de répondre aux attentes de la jeunesse. Pour l’ENS, la remise en service de ce restaurant constitue désormais un symbole de renouveau et d’espoir.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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