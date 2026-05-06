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Guinée Equatoriale : la dot bientôt légalement plafonnée à 1 million FCFA

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 16h05min
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Une vue de la Guinée Équatoriale © D.R.
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Le projet de nouveau Code civil en Guinée équatoriale entend encadrer plus strictement le mariage coutumier tout en reconnaissant davantage le droit traditionnel. Présenté par le ministère de la Justice, ce texte de grande portée prévoit d’admettre la polygamie dans le seul cadre du mariage consuetudinario, tandis que la bigamie restera interdite dans les autres formes d’union.

Le gouvernement affirme vouloir moderniser un droit toujours marqué par l’ancien code espagnol de 1889, appliqué à titre supplétif depuis 1968 rapporte le média Revista real Equatorial Guinea. La mesure la plus sensible concerne la dot, désormais plafonnée à un million de francs CFA. Cette disposition vise à mettre fin à des pratiques souvent jugées excessives et à réduire la pression financière qui pèse sur les familles lors des unions coutumières. En effet, les cérémonies de mariage peuvent rapidement devenir très coûteuses, cela pourrait constituer un frein aux exigences les plus élevées et rendre le mariage plus accessible. 

Polygamie encadrée, mais la bigamie proscrite…

Selon le ministre de la Justice, la nouvelle architecture juridique distingue clairement les régimes matrimoniaux. La polygamie serait autorisée uniquement dans le mariage coutumier, alors que les unions civiles, canoniques ou économiques resteraient soumises à la monogamie. En clair, une personne déjà mariée par ces voies ne pourrait pas contracter un second mariage sans tomber sous le coup de la loi. Le gouvernement présente ce choix comme une manière de reconnaître les usages sociaux sans renoncer à l’ordre légal. 

Le projet introduit aussi une évolution notable sur la place de la femme dans la famille. Le ministre a insisté sur le fait qu’une veuve ne saurait être considérée comme un bien transmissible. Elle conserverait la liberté de choisir si elle souhaite ou non épouser un proche de son mari défunt. À travers cette réforme, le législateur équatoguinéen exprimé sa volonté de concilier tradition, dignité, et égalité juridique dans un pays où le droit coutumier demeure central dans la vie sociale. 

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