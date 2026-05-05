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Cameroun : Fitch Ratings anticipe une baisse de la dette publique à 40,2% du PIB en 2027

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 5 mai 2026 à 14h48min
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Une vue du Palais présidentielle du Cameroun © D.R.
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Le Cameroun se trouve sur une trajectoire financière encourageante selon le communiqué de l’agence de notation Fitch Ratings, cité par le site d’information EcoMatin. En effet, l’agence anticipe un endettement du pays autour de 40,2% du PIB d’ici 2027, après un niveau à 44,2% en 2024, puis 41,2% en 2025. Des prévisions qui témoignent d’une meilleure maîtrise des dépenses publiques.

En maintenant sa dette à 40% du PIB en 2027, Yaoundé s’accorde une marge de manœuvre pour financer l’investissement productif et les services publics de base. En effet, le Cameroun se situe largement à l’abri du seuil de convergence communautaire de 70% fixé par la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC). 

2,2% de déficit budgétaire en 2025

Selon Fitch Ratings, deux facteurs expliquent cette baisse tendancielle de la dette : une forte croissance nominale du PIB conjuguée à des déficits fiscaux réduits. « Le niveau de la dette tombera en dessous du chiffre d’avant la pandémie de 43,6 % du PIB et en dessous de la médiane « B » de 51 % du PIB que nous anticipons pour 2026-2027 », prévient l’institution. Fitch souligne en outre que le déficit budgétaire du pays d’Afrique centrale s’est creusé de 2,2% en 2025, consécutivement à une faible mobilisation des recettes hors pétrole.

Toutefois, un « rebond des recettes non pétrolières et une stabilité des dépenses publiques » devrait favoriser un resserrement du déficit fiscal à 1,6% de la richesse produite en 2026 puis à 1,8% en 2027. EcoMatin souligne que les prévisions de Fitch sont confortées par celles du Fonds monétaire international (FMI), qui anticipe le ratio dette/PIB à 38,6% en 2027 après 40,4% en 2025 et 39,3% en 2026. En contenant sa dette publique à 40%, le Cameroun fait office de bon élève dans l’espace communautaire par rapport à des pays comme le Gabon et le Congo. 

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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