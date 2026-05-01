Actualités

Fête du 1er mai : Elsa Nkana Joséphine Ayo salue l’âme des blouses blanches

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 17h26min
1 512 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

À l’instar de l’ensemble des travailleurs du pays, les agents du ministère de la Santé ont célébré, le 1er mai 2026, la Fête du Travail dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale. En marge du défilé officiel organisé sur l’esplanade du Sénat, cette commémoration a pris la forme d’un moment de partage fraternel, réunissant personnels administratifs, soignants et partenaires sociaux. Autour d’un repas empreint de reconnaissance, tous ont tenu à saluer l’engagement constant de leur ministre, le Pr. Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, dont les actions en faveur de l’amélioration des conditions de travail suscitent espoir et adhésion.

À cette occasion, le ministère a ouvert ses portes à celles et ceux qui incarnent au quotidien la vitalité du système sanitaire gabonais. Dans une ambiance familiale, marquée par la fierté du devoir accompli, les échanges ont permis de renforcer les liens entre les différents acteurs du secteur. Porte-parole des travailleurs, le Secrétaire général Alain Charles Rotimbo a livré un message empreint de responsabilité et de lucidité : « Nous sommes les piliers d’un édifice que chaque jour nous consolidons avec abnégation. » Il a également insisté sur la nécessité d’un dialogue social sincère, rappelant que « l’écoute mutuelle est le premier des soins à apporter à notre maison commune ».

Un discours ministériel axé sur la reconnaissance et les réformes

Face aux attentes exprimées, la ministre de la Santé a répondu par un discours à la fois engagé et rassembleur. Elle a tenu à rappeler la portée historique du 1er mai, symbole des luttes pour des conditions de travail dignes, tout en soulignant la singularité du secteur sanitaire « Notre travail ne ressemble à aucun autre (…) avec une responsabilité immense : celle de la vie humaine ». Saluant le courage et l’humanité des personnels, elle a exprimé une gratitude appuyée envers « ces hommes et ces femmes dont le dévouement ne fléchit jamais ».

Au-delà des mots, la ministre a mis en avant des perspectives concrètes, notamment le renforcement de la représentativité syndicale et l’amélioration des conditions de travail. Elle a annoncé la mise en place prochaine d’une commission chargée d’examiner les revendications prioritaires, parmi lesquelles la gratuité des soins pour les agents de santé, la régularisation des situations administratives et la valorisation des métiers du secteur. Insistant sur l’importance du collectif, elle a conclu en appelant à l’unité « Nous avancerons ensemble », réaffirmant ainsi sa volonté de bâtir un système de santé plus juste, performant et humain.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 17h26min
1 512 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

CNOU : un 1er mai sous le signe de la reconnaissance

30 avril 2026 à 14h12min

Élections au CNOG : le sport gabonais à l’heure du grand ménage

30 avril 2026 à 9h53min

Ndougou : succès d’envergure pour la grande caravane médicale de solidarité

30 avril 2026 à 7h22min

Restitution des biens culturels : l’approche française jugée trop restrictive par le Professeur Mendo’o

27 avril 2026 à 11h24min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonaiss
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise
S'abonner
Bouton retour en haut de la page