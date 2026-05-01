Fête du 1er mai : Elsa Nkana Joséphine Ayo salue l’âme des blouses blanches

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À l’instar de l’ensemble des travailleurs du pays, les agents du ministère de la Santé ont célébré, le 1er mai 2026, la Fête du Travail dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale. En marge du défilé officiel organisé sur l’esplanade du Sénat, cette commémoration a pris la forme d’un moment de partage fraternel, réunissant personnels administratifs, soignants et partenaires sociaux. Autour d’un repas empreint de reconnaissance, tous ont tenu à saluer l’engagement constant de leur ministre, le Pr. Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, dont les actions en faveur de l’amélioration des conditions de travail suscitent espoir et adhésion.

À cette occasion, le ministère a ouvert ses portes à celles et ceux qui incarnent au quotidien la vitalité du système sanitaire gabonais. Dans une ambiance familiale, marquée par la fierté du devoir accompli, les échanges ont permis de renforcer les liens entre les différents acteurs du secteur. Porte-parole des travailleurs, le Secrétaire général Alain Charles Rotimbo a livré un message empreint de responsabilité et de lucidité : « Nous sommes les piliers d’un édifice que chaque jour nous consolidons avec abnégation. » Il a également insisté sur la nécessité d’un dialogue social sincère, rappelant que « l’écoute mutuelle est le premier des soins à apporter à notre maison commune ».

Un discours ministériel axé sur la reconnaissance et les réformes

Face aux attentes exprimées, la ministre de la Santé a répondu par un discours à la fois engagé et rassembleur. Elle a tenu à rappeler la portée historique du 1er mai, symbole des luttes pour des conditions de travail dignes, tout en soulignant la singularité du secteur sanitaire « Notre travail ne ressemble à aucun autre (…) avec une responsabilité immense : celle de la vie humaine ». Saluant le courage et l’humanité des personnels, elle a exprimé une gratitude appuyée envers « ces hommes et ces femmes dont le dévouement ne fléchit jamais ».

Au-delà des mots, la ministre a mis en avant des perspectives concrètes, notamment le renforcement de la représentativité syndicale et l’amélioration des conditions de travail. Elle a annoncé la mise en place prochaine d’une commission chargée d’examiner les revendications prioritaires, parmi lesquelles la gratuité des soins pour les agents de santé, la régularisation des situations administratives et la valorisation des métiers du secteur. Insistant sur l’importance du collectif, elle a conclu en appelant à l’unité « Nous avancerons ensemble », réaffirmant ainsi sa volonté de bâtir un système de santé plus juste, performant et humain.