Souveraineté alimentaire : cinq conventions signées pour plus de 775 milliards de FCFA d’investissements

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Journée particulièrement dense ce lundi 04 mai 2026 pour les ministres de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie chère Thierry Minko, et de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement Rural, Pacôme Kossy. Face à trois investisseurs internationaux, les deux membres du gouvernement ont procédé à la signature de cinq conventions majeures, toutes alignées sur la politique de souveraineté alimentaire du Gabon. Cette séquence s’inscrit dans un calendrier précis, marqué par l’interdiction de l’importation de poulet de chair dès le 1er janvier 2027.

Selon le ministre de l’Economie, l’ambition du gouvernement est d’accélérer la production nationale, structurer durablement la filière avicole tout en réduisant de manière signifiante la dépense extérieure. « Sous l’impulsion du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous posons les bases d’une économie agricole compétitive et souveraine », a souligné Thierry Minko. Les accords conclus couvrent l’ensemble de la chaîne de production. Une convention de 120 millions USD, soit près de 67 milliards de FCFA, a été signée avec Hakan Kiran Holding pour la construction d’une ferme avicole intégrée à Ntoum, d’une capacité de 60 000 tonnes par an. Le groupe NJS AVI Gabon investira 10 milliards de FCFA dans une ferme à Oyem, accompagnée d’une provenderie de 24 000 tonnes. Par ailleurs, un accord-cadre de 155 milliards de FCFA a été conclu avec l’Association Agricole Chinoise pour les Échanges Internationaux pour trois infrastructures agro-industrielles. À cela s’ajoute un investissement d’environ 280 milliards de FCFA avec Hong Kong Grove Metal Limited pour un parc agricole, ainsi qu’un mémorandum avec Qingdao Intelligent Poultry Investment Development pour une ferme de 45 000 tonnes par an.

Photo de famille entre les membres du gouvernement et les partenaires camerounais © GMT

Assurer l’autosuffisance alimentaire

Au total, ces engagements financiers, estimés à plus de 775 milliards de FCFA, devraient permettre au Gabon d’atteindre une production avicole supérieure à 125 000 tonnes par an, couvrant ainsi l’essentiel de la demande nationale. Cette dynamique marque une rupture avec la dépendance aux importations et ouvre la voie à une véritable industrialisation du secteur agricole. « La vision portée par le Chef de l’État est de faire de l’agriculture un pilier de diversification économique, créateur d’emplois et de valeur ajoutée locale », a souligné Pacôme Kossy.

Le partenaire chinois signant sa copie de la convention © GMT

Ces conventions traduisent une orientation politique visant à faire de l’échéance de 2027 une opportunité de transformation structurelle. La mobilisation de partenaires de Turquie, de Chine et du Cameroun, vise aussi un transfert de compétences, la modernisation des outils de production et la montée en puissance d’une filière avicole compétitive. Portée au plus haut sommet par Brice Clotaire Oligui Nguema, cette stratégie vise à garantir durablement la sécurité alimentaire et à positionner le pays comme un acteur agricole de référence en Afrique centrale.