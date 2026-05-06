Élections professionnelles : aux Impôts, le SYNAAF nie toute légitimité aux représentants désignés 

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Ce 5 mai 2026, le Syndicat national des agents de l’administration fiscale (SYNAAF) a tenu un point de presse à la suite de la proclamation des résultats des élections professionnelles. Face aux médias, son porte-parole, Landry Moundounga Mombo, a fermement contesté la crédibilité du scrutin et dénoncé de graves irrégularités. Il a rejeté toute légitimité aux représentants désignés lors de la proclamation des résultats provisoires, estimant qu’ils ne peuvent parler au nom des agents de la Direction générale des Impôts.

Dans une déclaration solennelle, le porte-parole a détaillé les incohérences relevées « Des écarts significatifs existent entre les résultats proclamés et les procès-verbaux en notre possession », a-t-il affirmé. Il a également pointé des divergences entre les chiffres transmis à la Commission, ceux affichés officiellement et ceux annoncés à la télévision. Pour le SYNAAF, ces anomalies remettent directement en cause la transparence et la sincérité du scrutin.

Une contestation qui fragilise la représentation syndicale

Le syndicat critique également la répartition des sièges, jugée dénuée de base juridique claire. Il conteste surtout la capacité des représentants désignés à défendre les intérêts spécifiques des agents des impôts. « Nous ne reconnaissons ni les résultats affichés, ni les représentants désignés », a insisté Landry Moundounga Mombo, soulignant que les réalités du corps des collecteurs exigent une représentation issue de ses propres rangs, et non d’administrations aux missions différentes.

Le SYNAAF a appelé à une assemblée générale ce 6 mai 2026 afin de consulter l’ensemble des agents sur les suites à donner. Tout en privilégiant une démarche légale et apaisée, l’organisation envisage des recours pour faire la lumière sur le processus électoral. Elle exhorte enfin les autorités compétentes à garantir transparence et équité.