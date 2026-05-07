Gabon : le gouvernement passe en revue sa coopération avec la BAD 

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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a reçu en audience, mercredi 6 mai 2026 Marie-Laure Akin-Olugbade, émissaire de la Banque africaine de développement (BAD). Cette rencontre a permis aux deux parties d’examiner l’état de la coopération entre le Gabon et l’institution financière panafricaine, et d’évoquer les nouvelles perspectives de partenariat en faveur du développement économique et social du pays. Les discussions ont également porté sur les priorités gouvernementales inscrites dans le Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Au cours des échanges, la représentante de la BAD a souligné la volonté de l’institution de poursuivre son accompagnement auprès des autorités gabonaises « Nous avons passé en revue la coopération existante et surtout nous projeter sur le type d’accompagnement que la BAD pourrait apporter à la République gabonaise dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de croissance et de développement », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade. Elle a rappelé que la banque intervient déjà dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les infrastructures de transport, les routes, l’eau, l’énergie, l’agriculture ainsi que le secteur social.

La délégation de la BAD échangeant avec le vice-président du Gouvernement © D.R.

Un partenariat axé sur les secteurs prioritaires

L’émissaire de la BAD a également insisté sur les nouveaux axes de collaboration en cours de développement avec le Gabon « Nous travaillons aussi sur l’accompagnement de l’employabilité des jeunes en termes de formation pour les métiers d’avenir », a-t-elle précisé. Cette orientation traduit la volonté de l’institution de soutenir les politiques publiques favorisant l’insertion professionnelle des jeunes et la diversification de l’économie nationale. Les autorités entendent ainsi renforcer les capacités locales afin de répondre aux exigences du marché de l’emploi et aux défis liés à la transformation économique du pays.

Cette audience s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à consolider ses relations avec les partenaires techniques et financiers internationaux. Il faut dire que ce dialogue permanent avec l’institution est une occasion pour le Gabon de mobiliser davantage d’investissements afin d’accélérer la réalisation de projets structurants. Hermann Immongault a pour sa part, réaffirmé l’engagement des autorités gabonaises à maintenir un dialogue permanent avec les institutions internationales et à promouvoir des initiatives à fort impact pour le développement national.