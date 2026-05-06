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Élections professionnelles : le dépôt des recours prévu jusqu’au 7 mai 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 6 mai 2026 à 17h40min
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Des agents du secteur communication lors du vote du 28 avril 2026 © L'Union
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Une semaine après le premier tour des élections professionnelles, tenu le 28 avril 2026, le ministère du Travail a publié des résultats provisoires qui mettent en avant une participation de 64,20 %. Selon les autorités, le scrutin s’est déroulé dans des conditions jugées « globalement satisfaisantes » sur l’ensemble du territoire national. Ce taux de mobilisation est perçu comme un signal encourageant pour ce processus électoral inédit, destiné à renforcer la représentativité des travailleurs et à structurer davantage le dialogue social au sein des administrations et des secteurs concernés.

Malgré cette appréciation positive, plusieurs secteurs d’activité ont rapidement exprimé leurs réserves quant au déroulement des opérations. Des contestations ont émergé notamment dans les services des impôts et au sein de l’Éducation nationale, où certains acteurs dénoncent des irrégularités. Face à ces préoccupations, les autorités rappellent que toute réclamation doit être formulée dans un cadre légal précis. À cet effet, la Commission nationale des élections professionnelles a officiellement ouvert, depuis le 5 mai, les voies de recours, offrant aux parties prenantes la possibilité de faire valoir leurs griefs jusqu’au 7 mai.

Des listes indépendantes pour les ministères sans syndicats

Le calendrier électoral prévoit que l’examen des recours se déroulera les 8 et 9 mai, avant la poursuite du processus. Par ailleurs, une reprise partielle du vote est annoncée dans le secteur privé, avec la participation de listes de candidats indépendants. Ce nouveau scrutin se tiendra simultanément avec le second tour fixé au 13 mai 2026, dans l’objectif de garantir une représentation plus inclusive et de corriger certaines insuffisances constatées lors du premier tour.

Dans les ministères dépourvus d’organisations syndicales, comme ceux de l’Accès universel à l’Eau et à l’Électricité ou de l’Économie numérique, les autorités encouragent la constitution de listes indépendantes. Cette mesure vise à permettre à tous les agents de participer au processus électoral. Au total, 109 organisations syndicales étaient en compétition lors du premier tour, couvrant 24 ministères sur 28, pour un corps électoral de 56 875 agents. Soutenu par l’OIT et le BIT, ce scrutin est présenté par le gouvernement comme une étape majeure dans la consolidation du dialogue social.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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