Programme CAFI : le gouvernement fixe de nouvelles priorités 

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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a reçu ce lundi 4 mai 2026 Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement et du Climat, dans le cadre d’une séance de travail consacrée au programme CAFI. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la coordination des actions liées à la gestion durable des ressources naturelles. Les échanges ont permis de faire un état des lieux des projets en cours et d’examiner les perspectives de collaboration en matière de préservation des forêts et de soutien aux communautés locales.

L’évaluation des résultats obtenus a mis en évidence la nécessité de revoir certains mécanismes. Selon le ministre, plusieurs objectifs ont été atteints, mais des insuffisances persistent. Il a souligné l’importance de réorganiser les actions non abouties afin de mieux les aligner sur la vision du Chef de l’État, notamment à travers le Plan National de Croissance et de Développement. Cette réorientation vise à renforcer l’efficacité globale du programme CAFI et à maximiser son impact.

Cap sur des résultats concrets

Le gouvernement entend désormais mettre l’accent sur des secteurs prioritaires, notamment l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire et la conservation des parcs nationaux. Hermann Immongault a insisté sur la nécessité de passer d’une phase de refondation à une logique de résultats tangibles. Les actions menées doivent produire un impact visible dans le quotidien des populations, conformément aux exigences présidentielles.

Par ailleurs, le programme CAFI est appelé à devenir un levier stratégique plus large. Il devra intégrer davantage la planification territoriale, la gestion de l’eau et le développement des infrastructures. D’autres axes, tels que la certification forestière, l’écotourisme et la coexistence entre l’homme et la faune, seront également renforcés. Ce repositionnement traduit la volonté des autorités de faire du programme un outil du développement durable, tout en consolidant la protection des forêts d’Afrique centrale.