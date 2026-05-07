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Gabon : AML Holdings pour accélérer les mécanismes de transformation locale de manganèse

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 mai 2026 à 17h26min
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Hermann Immongault et les responsables de AML © D.R.
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Conduite par son président-directeur général, Shuzaburo Tsuchihashi, une délégation de AML Holdings a été introduite au cabinet du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault. Cette séance de travail a porté sur les perspectives de transformation locale du manganèse et sur les mécanismes de coopération entre l’État gabonais et le groupe industriel. Les discussions ont mis en avant la volonté des autorités de renforcer la valorisation des ressources minières à travers l’implantation d’unités industrielles capables de soutenir l’économie et de favoriser la création d’emplois.

Les parties ont rappelé les engagements pris dans le cadre de la convention signée entre l’État gabonais et AML Holdings. Celle-ci prévoit notamment la construction d’une usine de transformation de manganèse d’une capacité de production d’un million de tonnes par an sur une période de vingt ans. Le ministre des Mines et des Ressources géologiques, Sosthène Nguema Nguema, a indiqué que plusieurs avancées avaient été enregistrées en la matière « Aujourd’hui, nous sommes tombés d’accord que le site devrait être sur le littoral et que les matières premières sont disponibles », a-t-il déclaré, soulignant également que la production nationale de manganèse avait atteint neuf millions de tonnes en 2025.

Une stratégie industrielle tournée vers la transformation locale

Le membre du gouvernement a également rappelé que l’échéance de 2029, fixée pour l’interdiction de l’exportation du manganèse brut, impose une accélération des projets industriels. « Nous avons institué un stock de sécurité de manganèse pour que chaque opérateur exploitant localement puisse disposer de cette matière et l’État en sera propriétaire », a expliqué Sosthène Nguema Nguema. Il a ajouté que la société Comilog s’était engagée à fournir du manganèse destiné à la transformation locale, même si la question des coûts demeure encore en discussion.

De son côté, Shuzaburo Tsuchihashi a précisé que les échanges avaient permis d’identifier plusieurs priorités relatives à la mise en œuvre du projet industriel « Nous avons relevé certains points à savoir les ressources pour l’usine de transformation, l’identification du site, les potentiels produits pouvant être transformés et la question relative au transport », a-t-il affirmé. Cette rencontre illustre la volonté du gouvernement de consolider ses partenariats avec des investisseurs stratégiques afin de renforcer la transformation locale des ressources minières. Le Gabon, dont le manganèse extrait principalement à Moanda est reconnu pour sa haute teneur, figure parmi les principaux producteurs mondiaux.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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