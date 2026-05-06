Libreville : Dénoncé par le FBI pour pédopornographie en ligne, un Gabonais aux arrêts !

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Grégoire N.O, un gabonais de 27 ans, a été interpellé par la Police judiciaire (PJ) pour des faits présumés d’exploitation sexuelle de mineurs via Internet, le 27 avril 2026 à Libreville dans la province de l’Estuaire. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une coopération judiciaire entre les autorités gabonaises et américaines, rapporte le journal l’Union dans son édition du mercredi 6 mai 2026.

La cybercriminalité impliquant des mineurs est de plus en plus surveillée par les autorités au Gabon. En effet, le vendredi 27 avril dernier, la Police judiciaire a interpellé un gabonais soupçonné de faits graves d’exploitation sexuelle de mineurs sur Internet. Cette arrestation fait suite à une alerte du Federal Bureau of Investigation (FBI), dans le cadre d’une coopération entre les services américains et gabonais. Selon le journal L’Union, le suspect aurait utilisé des applications de messagerie pour obtenir et échanger des contenus illicites impliquant des mineurs.

La pédopornographie en ligne, une affaire qui relance le débat sur la protection de l’enfance

Selon les premiers éléments de l’enquête menée par la PJ, le mis en cause aurait sollicité puis obtenu, via des applications de messagerie Telegram, des contenus à caractère pédopornographique. Ces contenus impliqueraient des mineurs de moins de 16 ans. Les enquêteurs indiquent également que l’affaire porterait sur des faits similaires concernant un garçon mineur de 12 ans. Ces faits auraient été réalisés à la faveur d’appels vidéo. Les investigations se poursuivent afin de retracer l’origine et la destination de l’ensemble des fichiers identifiés. Les enquêteurs cherchent à établir l’ampleur exacte des échanges et des circuits de diffusion impliqués dans cette affaire.

Placé en garde à vue dans les locaux de la Police judiciaire, le concerné aurait reconnu une partie des faits lors de son audition. Les vérifications se poursuivent afin de confirmer et préciser les circonstances des agissements reprochés. Le dossier a été transmis au parquet de Libreville pour la suite de la procédure judiciaire. Cette affaire relance le débat sur la montée de la cybercriminalité dans le pays et interpelle sur la nécessité de renforcer les dispositifs de protection de l’enfance. Les autorités sont désormais appelées à agir pour freiner un phénomène jugé de plus en plus préoccupant.

Rappelons qu’au Gabon, la détention, la production et la diffusion de contenus pédopornographiques sont sévèrement réprimées par le Code pénal. En effet, la détention de tels contenus est passible de peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 20 millions de Fcfa. La production et la mise à disposition de contenus impliquant des mineurs sont par contre punies de peines pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et 10 millions de Fcfa d’amende.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire