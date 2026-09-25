Élim/CAN 2027 : le Gabon sanctionné par le realisme du Maroc (2-0) !

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Le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah a été le théâtre, ce vendredi 25 septembre 2026, d’une rencontre de football de haut niveau entre des Lions de l’Atlas dominantes et des Panthères du Gabon accrocheuses. Après 90 minutes d’échanges ponctués de rebondissements, c’est le Maroc qui a su tirer le meilleur de la situation. Score final 2 buts à zéro.

Pendant une grosse demi-heure, le scénario tenait pourtant en haleine. Solidaire, disciplinée, la défense gabonaise contenait les assauts des Lions de l’Atlas. Jacques Ekomie le flanc gauche, quand Kanga Guelor et Didier Ibrahim Ndong abattaient un travail de sape précieux en milieu de terrain. Mais le football ne pardonne jamais la moindre déconcentration. Celle de la fin de première période aura été cruelle pour le Gabon.

2 buts encaissés dans des temps faibles !

Tout d’abord, Mazraoui n’a pas fait de sentiment à Jean-Noël Amonome pour ouvrir le score d’une frappe imprévisible. Le portier gabonais masqué a été trop court sur l’action. À la pause, les Lions menaient au tableau d’affichage, sans pour autant dominer les débats. La seconde période a en revanche tourné au récital marocain. Entré en jeu à la place de Zabiri, Sofiane Rahimi a crucifié une seconde fois un Amonome impuissant.

L’attaquant d’Al-Aïn a définitivement scellé le sort de la rencontre (2-0). Les Panthères du Gabon, trop frêles par séquences et maladroites dans le dernier geste, se sont inclinées face au réalisme et à la maîtrise chérifienne. Entrée en matière compliquée donc pour Sébastien Migné, mais quelques motifs de satisfaction émergent malgré tout. Michel Urie Mboula a livré une prestation remarquable en défense centrale.

Pour sa part, Denis Bouanga n’a jamais ménagé son énergie, buttant à plusieurs reprises sur un Yassine Bounou des grands soirs. Jordy Ella, lui, a signé une entrée en jeu plus qu’appréciable. Lors de la conférence de presse d’après match, Sébastien Migné a salué la prestation de son équipe décimée par les blessures et des difficultés administratives. Le technicien français a regretté les incidents d’avant-match. Cap sur le match face au Niger à Franceville le 29 septembre prochain.