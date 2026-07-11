Gabon : le développement humain connaît une dégradation inquiétante depuis 2021

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Après plusieurs décennies de progression continue, l’Indice de développement humain (IDH) du Gabon enregistre un recul préoccupant depuis 2021. Selon le Rapport national sur le développement humain (RNDH 2026), le pays est passé d’une phase de consolidation à une véritable régression structurelle. Après avoir atteint un IDH de 0,704 en 2020, l’indice a chuté à 0,693 à partir de 2021, entraînant le Gabon hors de la catégorie des pays à développement humain élevé pour le replacer parmi ceux à développement humain moyen. Cette inversion de tendance met en évidence la fragilité d’un modèle de développement longtemps soutenu par la rente pétrolière, mais insuffisamment diversifié pour résister aux chocs économiques et sanitaires.

L’analyse du rapport montre que cette dégradation résulte d’un cumul de facteurs. La pandémie de Covid-19 a fortement affecté les systèmes de santé, l’éducation et les revenus des ménages. À cela s’ajoutent la dépendance persistante aux hydrocarbures, la volatilité des cours mondiaux du pétrole, le ralentissement de l’investissement public ainsi que les incertitudes politiques liées à la transition institutionnelle engagée en 2023. Les auteurs soulignent également que plusieurs périodes de stagnation observées depuis les années 2000 illustrent les limites d’une économie encore largement tributaire des ressources extractives et insuffisamment préparée aux crises extérieures.

Des insuffisances structurelles qui freinent le progrès humain

Le rapport met aussi en lumière plusieurs faiblesses structurelles. Malgré une amélioration de l’espérance de vie, celle-ci demeure inférieure à celle des autres pays classés à développement humain élevé, notamment en raison des disparités territoriales dans l’accès aux soins spécialisés et de la progression des maladies chroniques. Le système éducatif affiche également des insuffisances avec un faible taux d’achèvement du secondaire, une inadéquation persistante entre les formations dispensées et les besoins du marché de l’emploi, ainsi qu’un niveau élevé de décrochage scolaire. Enfin, le revenu national brut par habitant reste vulnérable aux fluctuations économiques, illustrant l’absence d’une diversification suffisamment robuste de l’économie nationale.

Face à ce constat, le RNDH 2026 plaide pour une transformation profonde du modèle de développement. Les experts recommandent de réduire la dépendance à la rente pétrolière en accélérant la diversification économique, de renforcer l’investissement dans la santé et l’éducation, de développer les formations techniques en adéquation avec les besoins des entreprises et de faire de l’emploi des jeunes ainsi que de l’entrepreneuriat les principaux leviers d’amélioration durable de l’IDH. Pour le rapport, seule une politique centrée sur le capital humain, l’innovation et une croissance plus inclusive permettra au Gabon d’inverser durablement cette tendance préoccupante.