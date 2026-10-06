Gabon : Ismaël Libizangomo prêt à accélérer la transformation du FGIS et du FSRG

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Nommé à la tête du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), lors du Conseil des ministres délocalisé du 18 septembre dernier, Ismaël Libizangomo a pris ses fonctions ce 5 octobre. La cérémonie, présidée au siège de l’entité par le ministre de l’Economie, des Finances de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la vie chère, Thierry Minko, s’est déroulée en présence du ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Energie, Philippe Tonangoye, du président du Conseil d’administration du FGIS, Charles Mba, et des collaborateurs. Cette prise de fonctions intervient alors que le FGIS poursuit sa transformation et doit inscrire son action dans la vision des nouvelles autorités, à travers le Plan national de croissance et de développement (PNCD).

Le nouveau patron du FGIS entend relever cette mission avec humilité et responsabilité. « Je mesure pleinement la portée de cette confiance. Elle m’honore, mais surtout elle m’oblige », a déclaré Ismaël Libizangomo, non sans exprimer sa reconnaissance au chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Charles Mba a salué le travail accompli par l’ADG sortant, Serge Brice Ngodjou, dont l’action a contribué à placer le FGIS sur la trajectoire de la transformation. Le nouveau dirigeant devra s’inscrire dans cette continuité, tout en insufflant une dynamique et en accélérant les résultats.

Thierry Minko, ministre de l’Economie (3e de la gauche vers la droite) entouré de Charles Mba, PCA du FGIS (1er de la gauche vers la droite), Ismael Libizangomo, ADG entrant du FGIS (2e) et Serge Brice Ngodjou, ADG sortant (4e), lors de la passation de charges le 5 octobre 2026 © GMT

Une feuille de route claire

Présidant la cérémonie, Thierry Minko a détaillé les priorités du nouvel ADG, en mettant l’accent sur la gouvernance. « Il est primordial que le fonctionnement et la gouvernance du Fonds Souverain de la République Gabonaise (FSRG) et du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques soient revus et ajustés et c’est un impératif immédiat », a déclaré le ministre de l’Economie. Il a précisé qu’il s’agira pour la nouvelle direction du FGIS de « concilier et d’être performant dans la double prérogative du FSRG d’être un fonds perpétuel de développement en faveur de la diversification de l’économie et dans le même temps un fonds dégageant une rentabilité financière qui soit un levier contracyclique et lui permettre de constituer une cagnotte pour les générations futures ».

Dans cette perspective, Ismaël Libizangomo devra finaliser la réforme du FGIS et du FSRG, opérationnaliser les fonds sectoriels et revoir la vision stratégique. S’ajoutent la nécessité d’accroître la capacité du FGIS à générer des revenus et de maîtriser ses coûts. La feuille de route place performance, soutenabilité financière et diversification économique au cœur de la nouvelle séquence. Conscient, l’Administrateur directeur général, qui a rendu hommage à son prédécesseur, Serge Brice Ngodjou, a estimé que la réussite de son action reposera aussi sur la capacité des équipes « à travailler ensemble dans la confiance, le respect mutuel et le respect d’équipe », a-t-il affirmé, faisant du collectif un levier pour accompagner la transformation du FGIS et du FSRG.