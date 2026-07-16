Gabon : le programme «Zen Éducation», un modèle de réussite scolaire

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En pleine saison des examens nationaux, l’heure est au bilan pour les initiatives d’accompagnement citoyen. Parmi elles, la 6e édition du programme « Zen Éducation », portée par le mouvement RELAIS, s’affirme cette année encore comme un levier incontournable pour la jeunesse gabonaise.

Lancée en février dernier, cette vague d’apprentissage intensif a permis de guider près de 250 candidats des séries A, B, C et D vers les sommets de la réussite académique, confirmant le rôle moteur de cette organisation sur le terrain de l’égalité des chances.

Pour maximiser l’impact de cette campagne de préparation, le mouvement présidé par Thieffry Moussavou Pambou a déployé ses effectifs sur deux sites névralgiques de Libreville : le quartier Damas et l’école publique de Plein Ciel Bissegué. Durant de longs mois, des enseignants chevronnés y ont dispensé des cours de renforcement méthodologique, offrant aux apprenants un cadre d’étude à la fois serein et hautement exigeant. En garantissant une gratuité totale des cours, l’initiative a levé un frein financier majeur pour de nombreux foyers, permettant aux élèves de se concentrer exclusivement sur leurs objectifs.

Le sacre de l’excellence : 99% de réussite au BEPC

Les efforts consentis par les encadreurs et les candidats ont payé de la plus belle des manières. Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) de cette cuvée affichent un taux de réussite exceptionnel de 99 %. Un score impressionnant qui témoigne non seulement de la résilience des élèves, mais aussi de la pertinence de la méthodologie « Zen Éducation ».

Pour les familles, souvent éprouvées par le coût de la scolarité et l’anxiété liée aux examens de fin d’année, ce programme s’est révélé être une véritable bouffée d’oxygène, alliant soulagement financier et fierté parentale.

Un partenaire stratégique pour l’État gabonais

Au-delà de la performance statistique, le mouvement RELAIS s’impose aujourd’hui comme un partenaire stratégique de premier plan pour les pouvoirs publics. En s’attaquant de front aux inégalités scolaires et en proposant un encadrement de proximité de haute facture, l’organisation de Thieffry Moussavou Pambou appuie de manière concrète l’action du ministère de l’Éducation nationale.

Plus qu’un simple projet de soutien temporaire, « Zen Éducation » s’est mué au fil des ans en un véritable instrument d’utilité publique, prouvant que l’engagement de la société civile reste le meilleur allié du développement éducatif de la nation.