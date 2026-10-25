Disparition du Pr Pierre-André Kombila Koumba : le RNB pleure une figure emblématique de la politique gabonaise

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La scène politique gabonaise est en deuil après le décès de l’une de ses figures emblématiques, le Professeur Pierre-André Kombila Koumba, survenu le 15 octobre 2026 à Libreville, dans sa 85ᵉ année. Face à cette disparition brutale, le Rassemblement National des Bûcherons (RNB) a exprimé sa vive émotion par la voix de son premier secrétaire, Joachim Amvame.

C’est au nom de l’ensemble des instances et militants du parti que le communiqué officiel a été rendu public. Exprimant une profonde douleur, Joachim Amvame a tenu à adresser ses premières pensées à la famille du défunt. « La mort a frappé de plein fouet notre parti, le Rassemblement National des Bûcherons, en le décimant ainsi de son illustre président, figure emblématique de la politique gabonaise », a-t-il déclaré. « Notre première pensée va naturellement à l’endroit de sa famille biologique et particulièrement à ses enfants […] Le RNB, par ma voix, leur adresse ses très sincères condoléances en cette pénible circonstance et les assure de son soutien moral. », a-t-il poursuivi.

Un appel à l’unité de la classe politique

Au-delà de la formation politique, c’est l’ensemble du paysage démocratique national qui se trouve affecté par cette perte. Saluant la mémoire d’un homme qui fut un « inlassable animateur du combat pour l’instauration d’une véritable démocratie au Gabon », le premier secrétaire a appelé à un rassemblement transpartisan. « Le RNB, par ma voix, invite la classe politique gabonaise à venir se mettre à ses côtés pour lui rendre un dernier hommage, le 5 novembre 2026, à son domicile sis aux Charbonnages », a-t-il précisé.

L’héritage d’un homme exceptionnel

Rappelant le parcours remarquable de l’ancien dirigeant, Joachim Amvame a souligné la trace indélébile laissée par cet homme d’État. « Notre pays vient de perdre un digne fils du Gabon qui a consacré une grande partie de sa vie, dans divers domaines, au service de notre communauté », a-t-il rappelé.

Il a également mis en lumière l’impact humain et politique du Professeur Kombila Koumba. « Sa générosité, sa disponibilité et ses valeurs humaines hors du commun resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Son expérience qu’il partageait avec humilité et bienveillance, ses conseils avisés et sa capacité à rassembler nous ont portés, inspirés et donné l’envie d’aller toujours de l’avant dans la lutte politique que nous menons depuis l’avènement de la démocratie multipartite. », a indiqué le premier secrétaire du RNB.