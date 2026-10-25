Gabon : le budget de la Communication en hausse de 4 milliards de FCFA en 2027

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Le projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2027 prévoit une enveloppe de 21,55 milliards de FCFA pour le volet Communication, contre 17,52 milliards en 2026, soit une augmentation de 4,03 milliards de FCFA (+22,97 %). Auditionné le samedi 24 octobre 2026 devant les députés, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a présenté les orientations budgétaires de son département, articulées autour de la communication, de la Poste et du pilotage administratif. Une hausse significative qui intervient alors que les professionnels du secteur attendent des avancées sur leur statut particulier et que le remboursement des épargnants de Poste SA demeure une préoccupation.

Dans un environnement marqué par les difficultés économiques des entreprises de presse, les attentes des professionnels des médias et les défis persistants du secteur postal, l’augmentation des crédits prévisionnels consacrés à la Communication soulève plusieurs interrogations. Si elle traduit un renforcement des moyens financiers sollicités par le ministère, sa portée réelle dépendra de la répartition des ressources et des priorités retenues. Devant les membres de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique de l’Assemblée nationale, Germain Biahodjow a ainsi été invité à préciser les orientations de son département pour l’année 2027.

Une enveloppe budgétaire en progression de près de 23 %

Selon les données présentées par la presse de l’Assemblée nationale, les crédits prévisionnels du volet Communication de la mission 10 s’établissent à 21 548 503 422 FCFA pour 2027, contre 17 522 963 258 FCFA en 2026. Cette progression représente précisément 4 025 540 164 FCFA, soit une augmentation de 22,97 %. Une évolution notable dans un contexte où plusieurs départements ministériels font face à des réductions de leurs allocations budgétaires.

Cette enveloppe concerne trois programmes : Communication, Poste, ainsi que Pilotage et soutien. « L’objectif du volet Communication de ladite mission est d’assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la communication et de la Poste », a expliqué Germain Biahodjow. Toutefois, les informations communiquées ne détaillent pas la ventilation des crédits entre ces différents programmes, ce qui ne permet pas encore de déterminer la part effectivement destinée aux médias et aux actions de soutien au secteur.

Le statut des communicateurs au cœur des préoccupations

Au-delà des montants budgétaires, les parlementaires ont soulevé la question des conditions d’exercice des professionnels de la communication. Le député Pacôme Idiatha Nguimbi a notamment interpellé le ministre sur le statut particulier des communicateurs, un dossier dont l’aboutissement est attendu depuis plusieurs décennies.

« Votre arrivée à la tête de ce département ministériel a suscité de l’espoir chez les professionnels des médias. Quelle politique envisagez-vous concernant le statut particulier du communicateur, attendu depuis des décennies ? », a demandé le parlementaire. Cette interpellation remet au centre des débats la reconnaissance professionnelle et l’encadrement statutaire des métiers de la communication. À ce stade, le compte rendu de l’audition ne précise pas les engagements pris par le ministre sur ce dossier ni les éventuelles échéances envisagées.

Poste SA et soutien aux médias : des réponses encore attendues

La situation des épargnants de Poste SA a également été évoquée au cours des échanges. Le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, Jeannot Kalima, a souhaité obtenir des éclaircissements sur l’état d’avancement du processus de remboursement des déposants. Une préoccupation qui rappelle que les enjeux du ministère dépassent le seul secteur médiatique et concernent également les obligations du service postal envers ses usagers.

Pour les professionnels de la presse, l’augmentation budgétaire annoncée pose parallèlement la question des dispositifs susceptibles d’améliorer les conditions économiques d’exercice de leur activité. Les éléments présentés ne permettent toutefois pas d’établir si des crédits supplémentaires seront affectés au soutien des entreprises de médias, à la formation ou à l’accompagnement des professionnels. L’examen parlementaire du budget 2027 devra donc permettre de clarifier la destination de ces ressources. Car une augmentation de plus de 4 milliards de FCFA ne constituera une avancée pour le secteur que si elle se traduit par des mesures identifiables et des résultats concrets.